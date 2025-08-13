Plan de pace controversat. SUA și Rusia ar lua în calcul un model de tip „Cisiordania” pentru Ucraina, în contextul discuțiilor privind o încetare a focului

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 13 August 2025, ora 23:14
236 citiri
Plan de pace controversat. SUA și Rusia ar lua în calcul un model de tip „Cisiordania” pentru Ucraina, în contextul discuțiilor privind o încetare a focului
Sloviansk, unul din orașele de pe centura fortificată ucraineană/FOTO:X/@visegrad24

Statele Unite și Rusia analizează posibilitatea unui acord de încetare a ostilităților în Ucraina, care ar putea include o formă de control militar și economic rusesc asupra teritoriilor ocupate, similar cu cel practicat de Israel în Cisiordania. Informația a fost publicată de The Times, care citează surse apropiate discuțiilor diplomatice.

Potrivit publicației britanice, ideea ar fi fost discutată pentru prima dată în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unor întâlniri informale între Steve Witkoff — emisarul special al președintelui Donald Trump implicat în negocierile privind Ucraina — și reprezentanți ruși. Planul prevede ca regiunile ocupate de Rusia să fie administrate local, dar sub o supraveghere militară și economică rusă, asemănător modelului aplicat de Israel în teritoriile palestiniene.

Surse apropiate Consiliului Național de Securitate al SUA au declarat că această formulă este văzută de unii consilieri ca o potențială soluție la prevederea constituțională a Ucrainei care interzice cedarea de teritorii fără un referendum național.

Reacții europene și apeluri la o soluție diplomatică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au avut o discuție „constructivă” cu președintele american Donald Trump, în contextul pregătirii summitului de vineri de la baza Elmendorf-Richardson din Alaska, unde Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a cerut ca orice negocieri de pace să includă o întâlnire tripartită între liderii Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, după ce a fost exclus de la discuția directă Trump–Putin.

„Există speranța că încetarea focului va fi principalul subiect abordat la summitul din Alaska”, a spus Zelenski, adăugând că a primit asigurări din partea cancelarului Merz că Trump consideră acest punct „o prioritate”.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că va susține organizarea unei întâlniri între Trump, Putin și Zelenski, posibil pe teritoriul european. Zelenski a confirmat că urmează să aibă o convorbire telefonică cu Donald Trump imediat după încheierea întâlnirii din Alaska.

Războiul continuă pe linia frontului

Zelenski a reacționat și la speculațiile privind o eventuală ocupație completă a Ucrainei de către Rusia, calificându-le drept „falsuri”. „Putin blufează. Încearcă să exercite presiune de-a lungul întregii linii a frontului”, a declarat liderul de la Kiev.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat într-o declarație separată că discuțiile între liderii europeni și Trump au fost „foarte bune”, menționând că există o „coordonare strânsă” între SUA, NATO și Uniunea Europeană.

„Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât noi — o pace justă și durabilă”, a spus von der Leyen.

