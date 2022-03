Oficialii celui mai mare site de jocuri online din lume au anunțat în seara zilei de miercuri, 9 martie, că încetează temporar operațiunile comerciale din Rusia.

Platforma PokerStars a anunțat că iese din Rusia după mai multe zile în care a fost presată de comunitatea internațională.

"Actualizare importantă: suspendăm toate serviciile noastre din Rusia", a fost anunțul scurt postat pe Twitter.

Important update: we are suspending all our services in Russia.