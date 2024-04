Polonia le-a pus gând rău fugarilor ucraineni. Varșovia vrea să-i repatrieze pe bărbaţii care pot fi trimiși pe front VIDEO

Polonia anunță că este pregătită să ajute Ucraina să aducă înapoi bărbaţii aflați la vârsta la care pot lupta şi au fugit de război. Decizia a fost luată după ce diplomaţia ucraineană a hotărât să nu le mai ofere servicii consulare, a anunţat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP.

"Nu mă miră deloc că autorităţile ucrainene fac totul pentru a trimite militari pe front", a declarat miercuri seara, 24 aprilie, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pentru televiziunea comercială Polsat.

Kosiniak-Kamysz a declarat că polonezii sunt frustraţi de faptul că văd "tineri ucraineni, tineri la vârsta la care pot servi în armată în galerii şi hoteluri, în timp ce există o nevoie urgentă de recruţi în armată".

Polonia este pregătită "să ajute Ucraina", a dat el asigurări.

"Noi sugerăm de mult timp că putem ajuta partea ucraineană să se asigure că persoanele supuse serviciului militar obligatoriu se întorc în Ucraina", a spus el.

