Prim-ministrul olandez Mark Rutte - candidatul favorit la șefia NATO, fiind susținut de majoritatea statelor Alianței - s-a oferit să cumpere sisteme de apărare aeriană Patriot de la aliați ”mai ezitanți” pentru a le trimite în Ucraina.

„Știm că multe țări stau pe grămezi mari de sisteme Patriot, poate că nu doresc să le livreze direct”, a spus Rutte după ce a sosit la summitul de două zile al liderilor UE de la Bruxelles, afirmă The Guardian, citat de publicația ucraineană The Kyiv Independent.

”O putem cumpăra de la ei, o putem livra în Ucraina, avem banii disponibili. Este crucial”, adaugă Rutte.

Afirmațiile premierului olandez vin după ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut aliaților să-și intensifice eforturile pentru a furniza Kievului sisteme suplimentare de apărare aeriană.

"Realitatea este că, desigur, avem sisteme disponibile care sunt suficient de mari pentru a ne permite să livrăm mult mai mult Ucrainei când vine vorba de apărarea aeriană în general și... exact la asta lucrăm", a adăugat el, mai precizează presa ucraineană.

Stoltenberg a mai spus că există mai puțin de 100 de baterii Patriot în Europa.

Potrivit președintelui Zelenski, Ucraina are nevoie de 25 de sisteme Patriot pentru a proteja întreaga țară de atacurile rusești, dar ministrul de externe Dmytro Kuleba a spus că deocamdată se concentrează pe asigurarea a 7 pentru a proteja cele mai mari orașe ale Ucrainei.

