Cine este oficial rus de rang înalt i-ar fi cerut lui Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina?

Dmitri Kozak, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin și aliat de lungă durată al lui Vladimir Putin, i-ar fi cerut recent liderului rus să înceteze ostilitățile din Ucraina și să inițieze discuții de pace, relatează The New York Times, citând surse confidențiale.

Informația vine în contextul în care președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la un summit programat pe 15 august în Alaska — prima întrevedere directă între cei doi de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Potrivit relatărilor, Kozak — considerat unul dintre puținii oficiali ruși de rang înalt care s-au opus invaziei, dar nu în mod public — a prezentat recent o propunere pentru oprirea conflictului, însoțită de idei pentru reforme interne.

Înainte de declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022, Kozak l-ar fi avertizat pe președintele rus în legătură cu riscurile unei rezistențe puternice din partea Ucrainei. După începerea războiului, el ar fi încercat, fără succes, să intermedieze o încetare a focului.

Anterior implicat în gestionarea relației cu Ucraina, Kozak și-a pierdut treptat influența în favoarea lui Serghei Kirienko, un alt adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse, care coordonează în prezent teritoriile ocupate din estul Ucrainei.

Ads

Oficiali occidentali citați de The New York Times susțin că Dmitri Kozak a păstrat contacte neoficiale cu reprezentanți străini, în încercarea de a identifica argumente care l-ar putea convinge pe Putin să accepte o soluție negociată.

Însă, potrivit aceleași surse, președintele rus a respins până acum ideea unei încetări necondiționate a focului, propusă de Statele Unite și sprijinită de Ucraina în martie. În schimb, Moscova continuă să ceară ca Kievul să renunțe la intenția de a adera la NATO și să-și retragă trupele din regiunile parțial ocupate Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson — condiții reiterate în cadrul negocierilor de la Istanbul din luna mai, precum și în cadrul celei de-a treia runde de discuții din iulie, care s-a încheiat după mai puțin de o oră.

Ads

Insistența lui Kozak este puțin probabil să-l influențeze pe Putin, care este în mare parte înconjurat de oameni care îi susțin cererile dure față de Ucraina. Dar reflectă frustrarea care cuprinde o parte din elita Moscovei față de reticența lui Putin de a face compromisuri în război și de puterea din ce în ce mai necontrolată a serviciilor de securitate, scrie NYT.

Președintele american a declarat că va discuta cu Vladimir Putin despre o posibilă încetare a focului care ar include cedarea de teritorii din estul Ucrainei către Rusia — un plan respins categoric de președintele Zelenski. Liderul ucrainean a avertizat că o astfel de înțelegere ar oferi Moscovei oportunitatea de a-și reface forțele și de a relua agresiunea militară.

Ads