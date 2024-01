Problema Moscovei în Bașkiria se îngroașă. Oamenii au ieșit în stradă în capitala regiunii după protestele din provincie VIDEO

Protestele etnicilor bașkiri din Rusia s-au extins în dimineața zilei de vineri, 19 ianuarie, în capitala proviniciei, Ufa.

În jur de 2.000 de oameni s-au adunat la primele ore în zona monumentului lui Salavat Yulaev, situat într-una dintre piețele mari ale orașului cu 1,4 milioane de locuitori.

Clashes of civilians and police in Russian Ufa. The situation is escalating.

People are getting arrested and driven away in police buses.

By the estimates of local media, up to 2,000 people came to the demonstration. pic.twitter.com/oBLfWVuQcY