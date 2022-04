Trupele lui Putin au tras cu arme automate pentru a dispersa civili care protestau în orașul Kahova, regiunea Herson - VIDEO

Civilii ucraineni din orașul Kahovka, regiunea Herson, care protestau față de invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, au fost dispersați cu focuri de armă, sâmbătă, potrivit informațiilor transmise de canalul Nexta.

Soldații ruși au tras cu arme automate pentru a-i împrăștia pe ucrainenii care s-au strâns să protesteze, în pofida faptului că regiunea Herson este în continuare sub ocupație.

⚡️ In #Kakhovka, #Kherson region, right now, #Russian occupiers are dispersing a peaceful rally of citizens with machine gun fire. pic.twitter.com/z7pya9BzJu