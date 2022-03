Războiul din Ucraina permite ”purificarea” societăţii ruse de ”trădători”. Kremlinul "îndulcește" declaraţiile extreme ale lui Putin

Războiul din Ucraina arată cine sunt ”trădătorii” în Rusia şi permite o ”purificare” a Rusiei, transmite joi, 17 martie Kremlinul, care revine asupra unor declaraţii foarte dure pe care le-a făcut miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

”În astfel de situaţii, mulţi oameni se dovedesc a fi trădători şi pleacă snguri din viaţa noastră. Unii demisionează, alţii pleacă din ţară”, declară Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţei ruse.

”Aceasta este o purificare”, continuă el.

”Alţii încalcă legea şi sunt pedepsiţi conform legii”, adaugă el.

Un număr nedeterminat - dar important - de ruşi a părăsit Rusia, în ultimele trei săptămâni, din cauza restricţiilor impuse de către autorităţile ruse la lansarea, la 24 februarie, de către Putin, a invaziei Ucranei.

”Însă mulţi oameni vor cu adevărat să ne susţină preşedintele, iar asta este majoritatea zdrobitoare”, subliniază Peskov.

Într-un discurs agresiv, pe care l-a susţinut în Guvern, transmis în direct la televiziune, Putin şi-a apărat, miercuri, ”operaţiunea militară specială” în Ucraina.

Putin a comparat Occidentul şi sancţiunile pe care acesta le-a impus Rusiei cu naziştii, în al Doilea Război Mondial.

”Imperiul minciunii” - alcătuit din ţări, prsă şi reţele de socializare occidentale - vor vrea să se sprijine pe ”o a cincea coloană de trădători de naţiune”, pentru a-şi atinge scopurile antiruse, a denunţat el.

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3