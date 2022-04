Putin are o problemă în Donbas: Ultimele date ale Serviciilor de Informații britanice FOTO HARTĂ

Cea mai recentă actualizare a datelor provenite de la Serviciile de Informații și de la Ministerul Apărării din Marea Britanie, referitoare la războiul din estul Ucrainei arată că Putin are o mare problemă acolo și ar putea pierde conflagrația.

Armata rusă se luptă să facă progrese semnificative în regiunea Donbas, însă forțele ucrainene resping numeroasele încercări de avansare ale acesteia.

Departamentul guvernamental britanic a adăugat că eforturile Rusiei de a trece prin regiune ”continuă să fie influențate de provocările de mediu, logistice și tehnice”, care le-au afectat forțele armate pe parcursul ofensivei, potrivit 19fortyfive.

Oficialitățile din Marea Britanie au informat că incapacitatea Rusiei de a prelua complet controlul asupra orașului-port Mariupol, care a fost ”șters de pe suprafața pământului” în ultimele săptămâni, indică faptul că Rusia nu reușește să-și atingă obiectivele la fel de repede cum și-a dorit inițial.

Serviciile de Informații de la Londra au publicat, de asemenea, o nouă hartă a Ucrainei care dezvăluie ultimele actualizări ale situației și a recentelor atacuri ale Rusiei și părțile țării ocupate și controlate de trupele lui Vladimir Putin.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/3G5g6gI6k7

