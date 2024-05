Putin avertizează că forțele nucleare ale Rusiei sunt pregătite de luptă. ”Nu vom permite nimănui să ne amenințe” VIDEO

Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 9 mai, că Rusia nu va tolera nicio amenințare. Forțele nucleare strategice ale Rusiei sunt „întotdeauna” pregătite de luptă, a subliniat Putin în timpul discursului său din Piața Roșie cu ocazia paradei militare de 9 mai, în contextul tensiunilor legate de conflictul din Ucraina.

"Nu vom permite nimănui să ne amenințe. Forțele noastre strategice sunt mereu în alertă", a spus Putin.

“Russia will NOT be intimidated and will NOT allow ANYONE to threaten us, but will do EVERYTHING to prevent another world war!

Președintele rus susține, pe de altă parte, că țara sa va face totul pentru a evita o confruntare globală.

„Respingem pretenția oricărui stat sau alianță la exclusivitate. Știm la ce duce exorbitanța unor astfel de ambiții. Rusia va face totul pentru a preveni o confruntare globală”, a declarat Putin, în cadrul paradei Victoriei, care a început joi în Piața Roșie.

🇷🇺 We reject the claims of any state or alliance to exclusivity, we know what this leads to - Putin

They are trying to distort the truth about World War II; it interferes with those who base colonial policy on lies, he added.

