Vladimir Putin FOTO X/President of Russia

Kremlinul nu a respins niciodată o soluţionare paşnică a conflictului ucrainean, dar consideră conferinţa cu tematică ucraineană, organizată în Elveţia fără participarea Rusiei, un „spectacol ciudat”, i-a transmis preşedintele rus Vladimir Putin omologului său din Belarus, Alexander Lukaşenko, în timpul discuţiilor de la Moscova, conform TASS.

Putin a susţinut că Rusia nu a atacat instalaţiile energetice ucrainene în timpul iernii, din considerente umanitare, iar atacurile actuale sunt lansate în contextul procesului de demilitarizare.

Preşedintele rus a calificat drept „o prostie” afirmaţiile conform cărora Rusia ar putea ataca ţările occidentale, acestea fiind lansate de guverne „pentru a explica şi justifica cheltuielile lor pentru războiul din Ucraina”.

Liderul belarus, la rândul său, a vorbit despre prezenţa militară în creştere a Vestului la graniţele ţării sale şi a mulţumit Rusiei pentru asistenţa economică.

Principalele remarci făcute de cei doi lideri.

Soluţie paşnică pentru conflictul ucrainean

„Nu am refuzat niciodată să rezolvăm disputele pe cale paşnică. Mai mult, asta este exact ceea ce am fost înclinaţi să facem”, a spus preşedintele rus, adăugând că aceste eforturi au dus la negocieri majore care au culminat la Istanbul.

Moscova a ascultat apelurile conform cărora „Ucraina nu ar trebui să-l semneze [acele acorduri] sub ameninţarea armei” şi şi-a retras trupele de la Kiev, dar „apoi, sub presiunea Occidentului, partea ucraineană a renunţat la aceste acorduri”. „Imediat după ce am făcut asta, acordurile noastre au fost aruncate la coşul de gunoi”, a adăugat Putin.

Ucraina şi-a dat seama că nu va învinge Rusia pe câmpul de luptă, a spus Putin: „Au refuzat să negocieze. Şi acum se află într-o situaţie destul de dificilă”.

Putin a spus că va solicita medierea lui Lukaşenko, dacă va fi nevoie de noi discuţii. Liderul belarus a răspuns că sprijină poziţia Rusiei în această problemă.

Conferinţa elveţiană privind Ucraina

Conferinţa din Elveţia „este un fel de spectacol ciudat acum”, a spus Putin. „Nu am fost invitaţi. Şi ei spun că am respins-o”. „Ei cred că nu avem de ce să fim acolo. Şi, în acelaşi timp, spun că este imposibil să se rezolve ceva fără noi”, a continuat preşedintele rus. „Ar fi fost amuzant, dacă nu ar fi fost atât de trist”, a conchis el.

Lukaşenko a răspuns că, în absenţa Rusiei, participanţii la conferinţa cu tematică ucraineană din Elveţia pot conveni doar asupra unei escaladări ulterioare a situaţiei.

Atacuri asupra instalaţiilor energetice

Rusia respinge atacurile asupra instalaţiilor sale energetice şi trebuie să riposteze. Mai mult, trupele sale „nu au efectuat nicio lovitură” în timpul iernii din considerente umanitare.

„Nu am vrut să lăsăm instituţiile sociale, spitalele şi aşa mai departe fără alimentare cu energie electrică. Dar după o serie de lovituri asupra instalaţiilor noastre energetice, am fost forţaţi să răspundem”, a declarat Putin.

Atacurile asupra instalaţiilor energetice din Ucraina fac parte din procesul de demilitarizare, deoarece afectează direct industria de apărare a ţării, a continuat preşedintele rus. „În primul rând, presupunem că aşa afectăm industria de apărare a Ucrainei şi o afectăm direct”, a spus Putin.

În acelaşi timp, Moscova este gata să negocieze pentru o soluţie paşnică la toate problemele. Lukaşenko a răspuns că Kievul provoacă Moscova să iniţieze astfel de lovituri.

Situaţia la graniţă

Putin a anunţat, de asemenea, o discuţie „pe probleme de securitate de-a lungul graniţelor de vest atât ale Rusiei, cât şi ale Belarusului”. Lukaşenko a răspuns că situaţia este dificilă, iar Minsk-ul este forţat să „îşi desfăşoare forţele” pe fondul prezenţei militare occidentale în creştere.

„Ameninţare rusă” la adresa Occidentului

Afirmaţiile că Rusia ar putea ataca ţările occidentale sunt o prostie, difuzate de guverne „pentru a explica şi justifica cheltuielile lor pentru războiul din Ucraina”.

Lukaşenko a fost de acord că Rusia şi Belarus „au destule probleme proprii”, aşa că Minskul şi Moscova nu au discutat niciodată niciun plan de a captura Europa.

Explorarea spaţiului

Putin a remarcat un eveniment bilateral major - întoarcerea pe Pământ a Marinei Vasilevskaya, prima femeie din Belarus care a fost lansată în spaţiu.

„De asemenea, a avut loc astăzi un eveniment bun. Noua noastră rachetă a zburat în spaţiu dintr-un nou cosmodrom. A fost încă o etapă în dezvoltarea industriei spaţiale a Rusiei”, a adăugat liderul rus.

Relaţii economice

Relaţiile economice dintre cele două state „se dezvoltă cu succes”, a spus preşedintele rus.

„Creşterea noastră în primele luni ale anului curent a fost chiar mai rapidă decât anul trecut. Există o mai mare diversificare, o cooperare şi o complementaritate în creştere - în general, totul este în creştere”.

Lukaşenko i-a mulţumit lui Putin pentru că a ajutat la exportul de produse belaruse prin porturile ruseşti. Minsk foloseşte deja împrumutul de 80 de miliarde de ruble, acordat de Moscova pentru proiecte comune de substituire a importurilor.