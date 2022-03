Șefa Agenției Naționale de Informații din SUA: „Putin vede conflictul din Ucraina ca un război pe care nu-și permite să-l piardă”

Directoarea Agenției Naționale de Informații din SUA a fost interpelată în Congresul Statelor Unite marți, 8 martie, în legătură cu desfășurarea războiului din Ucraina.

Directoarea Avril Haines a transmis membrilor Congresului SUA că informațiile colectate indică faptul că președintele Putin nu a anticipat reacția internațională uriașă de respingere a campaniei militare întreprinse în Ucraina. În același timp, liderul de la Kremlin nu și-a imaginat dimensiunea retragerii masive a marilor companii occidentale din Rusia.

Pe de altă parte, Haines avertizează că „este puțin probabil ca Putin să fie descurajat de astfel de eșecuri” și că președintele rus vede conflictul ca „un război pe care nu-și poate permite să-l piardă”.

„Rusia se confruntă cu mult mai multă rezistență decât se aștepta din partea Ucrainei. Invazia Rusiei în Ucraina este un șoc pentru ordinea geopolitică mondială”, a mai spus Haines în cadrul audierilor din Congresul SUA.

#DNI Avril Haines tells Congress Putin did not anticipate the global "pullback" from #Russia over his #UkraineInvasion. But also: "Putin is unlikely to be deterred from such setbacks," and sees the conflict as "a war he cannot afford to lose."