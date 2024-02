Un fost președinte își bate joc de Putin. Iată dovada că Imperiul nostru era uriaș și Rusia ceva minuscul FOTO

În interviul acordat ziaristului Tucker Carlson, Putin s-a bazat pe granițele istorice din trecut pentru a argumenta că Ucraina făcea parte din Rusia, pentru a-și justifica războiul. Acum, într-o postare pe X un fost președinte al Mongoliei îl ridiculizează pe Putin, prezentând o hartă din secolul al XV-lea, când Imperiul Mongol era uriaș, iar Rusia micuță!

Tsakhia Elbegdorj, președintele Mongoliei între 2009 și 2017, a postat pe X, fostul Twitter, un mesaj care arată dimensiunea fostului Imperiu Mongol, adăugând că țara sa este ”una pacifistă și liberă, nu vă faceți griji”. Cometariul său a fost vizualizat de peste 9 milioane de oameni, potrivit Business Insider.

În interviul său cu fostul gazdă de la Fox News, Tucker Carlson, săptămâna trecută, Putin a subliniat secole de istorie rusă și europeană. Istoricii spun că o mare parte din istoria pe care a prezentat-o nu este corectă.

Pe rețeaua de socialiuzare X, Tsakhia Elbegdorj, președintele Mongoliei între 2009 și 2017 și fostul ei premier, a luat în râs argumentul lui Putin. El a împărtășit hărți care arată cât de mare era Imperiul Mongol, acesta controlând cândva părți din ceea ce este acum Rusia.

"După discuția lui Putin. Am găsit harta istorică mongolă. Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă", a scris Elbegdorj pe X.Hărțile pe care le-a împărtășit au arătat și cât de mică era Rusia în secolul al XV-lea.

Imperiul Mongol a fost cândva cel mai mare din lume. Teritoriul său acoperea o mare parte din Eurasia și includea China actuală și o mare parte a Rusiei, precum și Ucraina.

Astăzi, Mongolia, între China și Rusia, este o țară mai mică, dar este încă una dintre cele mai mari națiuni din lume în ceea ce privește suprafața totală. Spre comparație, azi Mongolia are o suprafață de 1.564.116 kilometri pătrați, iar Rusia una de 17.098.242 km pătrați.

Guvernul Mongoliei nu a sprijinit invadarea Ucrainei de către Rusia, deși nu a condamnat-o definitiv. Dar Elbegdorj a fost vocal în sprijinul său pentru Ucraina.

El a scris în februarie 2023: „Democrațiile lumii trebuie să se unească cu și mai multă hotărâre pentru a declara că libertatea este nenegociabilă și pentru a oferi Ucrainei armele de care are nevoie pentru a câștiga”.

El a adăugat: "Știu că Putin nu tolerează libertatea. Am stat cu el de vorbă de multe ori. El disprețuiește diferențele și concurența. Se teme de o Ucraina liberă. Ca narcisist profund, nu și-ar putea permite să vadă vecini mai de succes și mai prosperi."

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK