Panica pune stăpânire pe Putin: ”Toată Rusia trebuie să fie mobilizată”

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina pe 24 februarie 2022 a luat lumea prin surprindere, însă și după 825 de zile Moscova nu se oprește. Acum, panica pare să pună stăpânire pe Putin, el îndemnând ca ”toată Rusia să se mobilizeze”, datorită faptului că țara se află într-o ”etapă istorică”.

La o reuniune a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale, președintele nu a menționat de fapt războiul din Ucraina – care pune o presiune uriașă asupra resurselor Rusiei în mod direct – dar a părut să facă aluzie la acesta, potrivit Huffington Post.

El a spus: „Nu vreau să exagerez, dar vă rog să vă concentrați atenția asupra acestui lucru: suntem cu toții conștienți – cel puțin toată lumea trebuie să fie conștientă – de ce timp trăim și prin ce stadiu istoric trece Rusia”.

„Și atâta timp cât ne dăm seama cu toții de acest lucru, atunci toată lumea [Rusia], toată lumea, trebuie să lucreze ca în prima linie, toată lumea trebuie să se simtă mobilizată și este singura modalitate prin care ne vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus.”

Potrivit unei știri de la agenția de presă rusă de stat TASS, Putin le-a spus rușilor miercuri că „nu se poate face într-un mod diferit” în condițiile actuale. El a cerut „o strânsă cooperare a tuturor organismelor guvernamentale”, deoarece „munca noastră va depinde” de funcționarea lor eficientă.

Putin a adăugat: „Numai atunci vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus, așa cum am spus deja, și de care țara are nevoie”. El a sugerat că speră că această „lucrare” va fi încheiată în „lunile și anii următori”.

El nu a precizat exact prin ce „etapa istorică” trece Rusia, dar cel mai probabil se referă la războiul care are un impact profund asupra țării. Moscova se referă foarte rar la invazia Ucrainei de către Putin drept „război” și folosește în schimb sintagma misterioasă „operațiune militară specială”.

Think tank-ul american Consiliul Atlantic a remarcat că Moscova „și-a pierdut aproape 90% din trupele sale de dinainte de război” de la începutul conflictului, ceea ce este o „pierdere inimaginabilă” pentru o țară care pretinde a fi atât de puternică.

Informațiile declasificate împărtășite cu Congresul SUA au dezvăluit că 315.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în Ucraina până în decembrie anul trecut. Dar eforturile de mobilizare a maselor nu au mers bine în trecut. Rusia a cunoscut o reacție semnificativă în septembrie 2022, când a lansat o mobilizare parțială și a chemat 300.000 de rezerviști la luptă în prima linie.

Cea mai mare campanie de recrutare de la cel de-Al Doilea Război Mondial a provocat expresii de protest „trimiteți-l pe Putin în tranșee”, o creștere a cererii de bilete de avion în timp ce bărbații în vârstă de recrutare încercau să părăsească țara și aproape 1.200 de arestări au fost făcute în toată Rusia.

Totuși, în martie a acestui an, Putin a cerut ca încă 150.000 de cetățeni să se înscrie la serviciul militar statutar. Exodul în masă al firmelor occidentale din Rusia după invazie și scăderea sectorului IT a dus, de asemenea, la „exodul creierelor”, potrivit think tank-ului american.

Între timp, sancțiunile occidentale au dus până acum la pierderi de venituri din petrol rusești în valoare estimată la 47,3 miliarde de dolari (37,19 miliarde de lire sterline).