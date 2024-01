Președintele Vladimir Putin a făcut miercuri, 10 ianuarie, o vizită neanunțată în districtul autonom Ciukotka, cea mai estică regiune a Rusiei, aflată la mai puțin de 100 de kilometri distanță de SUA.

Presa rusă a făcut publice puține informații despre acest eveniment, scriind că liderul de la Kremlin se va întâlni cu localnicii și va vizita un complex de sere construit pe permafrost cu tehnologii inovatoare.

Aceasta a fost prima vizită făcută de Putin în regiunea respectivă și a doua a unui președinte rus, după cea din 2008 a șefului de stat de atunci Dmitri Medvedev, a scris agenția de presă rusă de stat TASS.

”Președintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri în cea mai estică regiune a Rusiei, Ciukotka, în prima sa vizită de lucru în această regiune federală din Orientul Îndepărtat. Anterior, liderul rus a spus că nu a vizitat încă toate regiunile Rusiei, menționând în mod expres Ciukotka în acest context”, au transmis jurnaliștii ruși.

Aceștia au mai precizat că Putin a sosit în Anadîr, sediul administrativ al regiunii, în jurul orei 18.00, când afară erau aproximativ -25 de grade Celsius.

He flew to Russian Chukotka. From there to Alaska the distance is just a stone's throw away: 80 km across the Bering Strait and 3 km from Rotmanov Island. pic.twitter.com/gKySTMtCav

Kremlinul a distribuit mai multe fotografii și înregistrări video din timpul vizitei la scurt timp după anunțarea sa oficială.

While Russians are freezing without heating in their homes and begging for help, Putin traveled to Chukotka for the first time in his 24-year reign, where he touched cucumbers and smelled tomatoes. pic.twitter.com/DX6ZT594zl

Reporterii Kremlinului au mai anunțat că Putin a condus un vehicul de teren numit „Khishchnik” (termenul din rusă pentru „Predator”) în timpul acestei vizite, prima din campania electorală.

”Stăpânim producția internă de de mărfuri internă”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în fața reporterilor de la televiziunea de stat, în timp ce se urca, la rândul său, într-un „Hishchnik”.

Putin came to Chukotka for the first time - the Russian President is not far from American Alaska

The head of state arrived in the region on a working trip. Putin had never been to Chukotka before pic.twitter.com/suUwoSFL4H