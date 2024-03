Rachete rusești lovesc un punct strategic din infrastructura orașului Harkov. Ce spune primarul orașului FOTO/VIDEO

Primarul Ihor Terekhov a anunțat că aproximativ 15 explozii au fost auzite vineri dimineaţă, 22 martie, în oraşul Harkov din Ucraina, iar atacurile cu rachete ruseşti par să vizeze sursa de alimentare cu energie electrică a oraşului, provocând întreruperi parţiale de curent, transmite Reuters.

Terekhov nu a raportat victime. El a spus că unele dintre pompele de apă ale oraşului s-au oprit din cauza atacurilor.

Rescue workers extinguish fire after reported missile attack on Kharkov as Ukraine claims five killed #Ukraine #Kharkov pic.twitter.com/onkCC2xHhV

În centrul Ucrainei, primarul Krivoi Roc, Oleksandr Vilkul, a declarat că s-au auzit explozii în oraş, dar nu a oferit detalii.

Într-un alt oraş din centrul Ucrainei, Viniţa, un „obiectiv de infrastructură critică” a fost avariat, potrivit primarului Serghei Borzov.

Administraţia oraşului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anunţat opt atacuri cu rachete şi a spus că unii localnici au fost răniţi.

New Russian missile attack on Ukrainian civilians

Kyiv residents are hiding in the subway. There have already been more than 10 explosions in Kharkov

Russia continues terror against Ukrainians pic.twitter.com/lxerCW0sI9