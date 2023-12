Hotel din Harkov, atacat cu rachete rusești. Ucraina neagă faptul că ar fi fost uciși agenţi de informaţii VIDEO

Ucraina a negat afirmaţiile Rusiei potrivit cărora un atac cu rachete asupra unui hotel din Harkov ar fi ucis ofiţeri de informaţii şi militari ucraineni implicaţi în planificarea şi executarea atacului din ajun asupra oraşului rusesc Belgorod, aflat în apropiere de graniţă.

Andrii Iusov, purtător de cuvânt al agenţiei militare de informaţii GUR, a declarat că afirmaţiile Rusiei sunt "încă o fantezie delirantă a regimului terorist care duce un război genocidar împotriva Ucrainei", a relatat Euromaidan News.

În comentarii făcute pentru publicaţia Ukrainskaia Pravda, Iusov a adăugat: "În ceea ce priveşte ultimele prostii din partea a ceea ce se numeşte Ministerul Apărării al statului agresor, vă putem asigura că niciun ofiţer GUR şi niciun soldat din unitatea specială ucraineană Kraken nu a fost rănit în timpul atacului terorist care a avut loc la Harkov".

În schimb, Iusov acuză armata rusă că a atacat din nou obiective civile, nu militare. "Aceasta este o practică obişnuită a Federaţiei Ruse şi a atacurilor sale teroriste cu rachete, care vizează infrastructura civilă şi civilii. Toate celelalte afirmaţii despre "loviturile" imaginare asupra GUR sunt doar o altă fantezie bolnavă a unor oameni care trăiesc într-o realitate paralelă şi duc un război genocidar împotriva Ucrainei, pentru care vor fi, fără îndoială, pedepsiţi", a spus Iusov.

This is what the Kharkiv Palace hotel in Kharkiv looks now after being shelled by the occupiers pic.twitter.com/0iCnl9smbW