Fostul șef al Statului Major al Republicii Moldova, în slujba Rusiei. Igor Gorgan raportează tot ce mișcă în țară

Fostul șef al Marelui Stat Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, ar colabora cu Directoratul principal de spionaj al Federației Ruse (GRU), scria The Insider. Publicația a avut acces la corespondența de pe contul de Telegram a fostului șef al Statului Major al Republicii Moldova Igor Gorgan cu omul său de legătură din GRU, colonelul Aleksei Makarov.

Din aceasta rezultă că Gorgan raporta regulat despre situația politică internă din Republica Moldova și transmitea informații despre vizitele reprezentanților Ministerului Apărării din Ucraina, care achiziționau echipamente și muniții militare pentru forțele lor armate.

Igor Gorgan a fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale până la sfârșitul anului 2021, când Maia Sandu l-a demis. În ajunul expulzării în masă a diplomaților-spioni ruși din R. Moldova, în iulie 2023, s-a angajat la ONU. Folosindu-se de vechile sale conexiuni în Ministerul Apărării din Moldova, Gorgan rămâne un informator important al GRU, notează The Insider.

Igor Gorgan și Alekei Makarov au început să contacteze mai intens în aprilie 2022, adică după începutul invaziei ruse în Ucraina. Întâlnirile celor doi aveau loc în cafenelele din Chișinău sau la pescuit.

„Ma pot întâlni cu oricine, sunt un om de acțiune, trebuie să merg mai repede înainte!!! Trebuie să mergem la pescuit și să discutăm totul! Trăim vremuri istorice! Și trebuie să facem această poveste!”, se arată într-una dintre scrisorile generalului moldovean.

Judecând după aceste rapoarte, GRU a fost deosebit de interesat de ce arme cumpăra Kievul de la țările vecine, inclusiv Moldova. Generalul Gorgan raportează imediat: „Ukroboronexportul ucrainean încearcă să cumpere din Moldova (sau să ia cu ajutorul „partenerilor”) 6 Mig-29, care se află în Mărculești. Ei insistă foarte tare... În timp ce avioanele sunt pe loc. Vor să efectueze operațiunea printr-o companie-paravan din Emiratele Arabe Unite în viitorul apropiat.”

În aceeași zi, un alt mesaj: „Trenurile cu combustibil pleacă de pe teritoriul Moldovei, și anume din satul Etulia, până în așezarea ucraineană Reni. Trenul cu combustibil se deplasează doar noaptea și stă nemișcat ziua pentru a nu deveni o țintă a Forțelor Aerospațiale Ruse.”

„Mulțumesc”, răspunde colonelul Makarov.

Următorul mesaj adresat colonelului rus nu a întârziat să sosească: „Ucrainenii se plimbă pe lângă Ministerul nostru al Apărării de 3 săptămâni și cer totul, în special obuze pentru artilerie”.

Agentul Gorgan a fost bântuit și de furnizarea de arme către Ucraina prin România și îi dă un sfat colonelului Makarov: „Trebuie să închidem repede granița cu România! Aceasta este o gaură mare! O mulțime de marfă vine de acolo în Ucraina. Mai ales mărfuri militare! Românii mai au niște fabrici militare care produc arme și muniții.”

Igor Gorgan s-a născut în 1969 în Dubăsari, RSS Moldovenească. După serviciul militar, a fost admis la Academia Militară din Novosibirsk, pe care a absolvit-o în 1991. Întors în R. Moldova deja independentă, Gorgan a servit mai întâi în divizia aeropurtată din regiunea Odesa, iar apoi — comandant al brigăzii 2 de infanterie motorizată din Chișinău.

În 2001, acesta a fost trimis la studii la Colegiul Armatei SUA din Fort Leavenworth. Din 2003, a participat la misiuni internaționale NATO în Bosnia și Herțegovina, Georgia și Irak.

În 2013, când era deja general, a fost numit șef al Marelui Stat Major, dar în urma unui conflict cu ministrul Apărării de atunci, Anatol Șalaru, a plecat din funcție. În 2019, când președinte era pro-rusul Igor Dodon, Gorgan a preluat din nou conducerea Marelui Stat Major. A ocupat această funcție până în septembrie 2021, când Maia Sandu l-a demis.

The Insider notează că, în prezent, în Ministerul Apărării încă mai sunt numeroși susținători ai lui Gorgan, care îi furnizează informații secrete. Iată ce îi povestește prietenului său de corespondență:

„Reprezentanții Ucrainei au contactat reprezentanții Ministerului nostru al Apărării pentru a găsi o legătură cu uzina militară MEZON. Este o fostă fabrică de radio-electronică din Chișinău. Produce diverse echipamente electronice pentru nevoile armatei sovietice. Acum, reprezentanții Ucrainei sunt foarte interesați de reparația și transferul documentației tehnice pentru complexul tactic TOCIKA-U!!! Se referă în special la componenta radio-electronică a acestui complex, care era produsă la Chișinău. În primul rând, este vorba de blocurile electronice de control ale TOCIKA-U!!! Acest contact a avut loc ieri!!! Cei din Ucraina au sunat un ofițer de-al nostru din Statul Major și au cerut ajutor”.

Gorgan ar avea susținători și printre funcționarii locali. Astfel, cineva i-a trimis un document privind planificarea tragerilor de instruire ale Armatei R. Moldova pe poligonul de la Bulboaca. Desigur, documentul a fost imediat trimis la sediul GRU.

Pe lângă informațiile militare, agentul Gorgan transmitea și informații despre situația politică internă și urmărea atent declarațiile publice ale președintelui Maia Sandu, după cum arată zeci de link-uri trimise curatorului. Generalul are o antipatie specială față de Maia Sandu, deoarece l-a demis din funcția de șef al Statului Major: „T...! Ea va face încă „necazuri”, — semnala el lui Makarov.

Jurnaliștii nu au putut stabili când anume a contactat Gorgan reprezentantul GRU și și-a oferit serviciile. O sursă The Insider din serviciile de informații militare a presupus că, cel mai probabil, contactele active au început în 2004, când Gorgan servea în misiunea NATO. Cel puțin se știe că, înainte de colonelul Makarov, Gorgan a fost în legătură cu atașatul militar rus la Chișinău, Vadim Uhnalev. Înainte de R. Moldova, acest agent GRU a spionat în Lituania, dar „a făcut ceva greșit acolo și a fost repede rechemat”. Acum, colonelul Uhnalev ocupă funcția de atașat militar în Kazahstan, unde a stabilit contacte active cu conducerea militară.

Din corespondență reiese că între agent și curator s-au format relații de prietenie. De exemplu, generalul se plângea spionului GRU că nu poate face un transfer de bani către fiica sa în Novosibirsk. În același timp, el îl bombarda constant pe Makarov cu mesaje că în R. Moldova totul este pregătit pentru intrarea trupelor ruse:

„Avem nevoie urgent de curățarea țării de toate mizeriile fasciste!!! Mulți sunt gata. Transmiteți... A venit timpul. Țin toată situația din armată sub control... Aici, din fericire, nu există „Azov” și alte formațiuni naționale, iar cu politicienii ne vom descurca repede”.

