Iohannis, mesaj puternic de susținere pentru Republica Moldova: ”Este partenerul NATO cel mai puternic afectat de războiul din Ucraina"

Președintele Klaus Iohannis a tras un semnal de alarmă în Letonia cu privire la modul în care este afectată Republica Moldova de războiul din Ucraina. Numărul mare de refugiaţi ucraineni și atacurile hibride au fost problemele principale pe care șeful statului le-a menționat ca fiind relevante pentru vecinii de peste Prut.

„Am avut câteva abordări mai specifice şi am constatat că am fost singurul care a menţionat aceste chestiuni, de data aceasta, şi anume sprijinul pentru Moldova, pentru Republica Moldova. Este partenerul NATO cel mai puternic afectat de acest război din Ucraina, prin numărul mare de refugiaţi, prin atacurile hibride şi am subliniat foarte clar că trebuie să ajutăm Moldova pentru că este un partener pe care îl dorim de partea noastră”, a declarat președintele Klaus Iohannis, după Summitului Formatului Bucureşti 9 (B9), de la Riga.

Deoarece președinții Ungariei și Slovaciei au lipsit de la eveniment, declarația finală a fost semnată de Iohannis, alături de Preşedintele Poloniei şi Preşedintele Letoniei.

„Am subliniat şi chiar am detaliat un pic cât de importantă este zona Mării Negre. Acest război se poartă în zona Mării Negre, în nicio altă parte din lume. Aici este războiul. De aceea este extrem, extrem de important ca să înţeleagă toată lumea: Marea Neagră, zona Mării Negre este vitală pentru securitatea întregului spaţiu euroatlantic. Au fost, evident, şi alte chestiuni mai tehnice care au fost discutate, dar aceste lucruri am vrut să le explic un pic ca să se înţeleagă despre ce am vorbit astăzi la Summitul B9”, a mai spus președintele.

Situația refugiațiilor ucraineni în Europa

Din martie 2022, ucrainenii care se refugiază din cauza războiului declanşat de Rusia beneficiază de un statut care le permite şederea în UE, cu drept de muncă şi de acces la ajutoarele sociale. În prezent, sunt 4,2 milioane de astfel de cazuri, iar prevederile care le permit asta sunt valabile până la 4 martie 2025.

Comisia Europeană va anunța joi, 13 iunie, dacă propunerea sa de a prelungi termenul cu un an, până la 4 martie 2026, a fost acceptată de cele 27 de state mebre.

Dintre ţările membre ale Uniunii, Germania găzduieşte cei mai mulţi refugiaţi ucraineni - peste 1,2 milioane. Urmează Polonia, cu aproape un milion, şi Cehia, cu aproape 400.000.

În Republica Moldova erau, în februarie 2024, peste 116.000 de refugiați ucraineni, dintre care peste jumătate sunt adăpostiți de localnici, potrivit Europa Liberă.

