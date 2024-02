Momente dramatice în timpul retragerii din Avdiivka. Cum a fost ”întâmpinat” un echipaj trimis să-i salveze pe ucraineni VIDEO

O nouă filmare din timpul retragerii trupelor ucrainene din Avdiivka, după mai multe luni de lupte sângeroasă, a fost postată pe rețelele de socializare.

Soldații ucraineni au postat un videoclip cu un vehicul blindat M1224 MaxxPro trimis să îi evacueze pe apărători.

Filmarea a fost făcută de echipajul vehiculului, care face parte din Brigada a III-a de asalt, o unitate din care fac parte soldați care au supraviețuit mai multor lupte. Deși a fost făcută la finalul săptămânii trecute, a fost postată recent.

În videoclip se vede cum salvatorii au fost ”întâmpinați” de focul puternic al rușilor.

MaxxPro este un vehicul blindat rezistent la mine, cu protecţie împotriva ambuscadelor.

