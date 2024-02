Trupele ucrainene s-au retras din oraşul estic Avdiivka pentru a evita încercuirea, a declarat şeful armatei Oleksandr Sîrski, marcând cea mai mare schimbare pe front de când forţele ruse au capturat oraşul Bahmut, în mai anul trecut, relatează The Guardian.

Într-o postare pe Facebook, sâmbătă, 17 februarie, Sîrski a afirmat că a acţionat pentru „a apăra viaţa şi sănătatea militarilor”, pentru a stabiliza situaţia şi a muta trupele către linii de apărare mai favorabile.

„Soldaţii noştri şi-au îndeplinit cu demnitate datoria militară, au făcut tot posibilul pentru a distruge cele mai bune unităţi militare ruse şi au provocat pierderi semnificative inamicului în ceea ce priveşte forţele şi echipament”, a spus el. „Viaţa personalului militar este cea mai mare valoare.”

Russian pro-war media has published photos of their military presence at the station. pic.twitter.com/6VgVZObVEj

Russians have captured the Donetsk filtration station located east of Avdiivka – Deep State

Cu o zi în urmă, comandantul ucrainean responsabil cu forţele din sud-estul ţării a declarat că forţele Kievului s-au retras din unele poziţii din oraş.

„Au fost pregătite noi poziţii şi fortificaţii puternice continuă să fie pregătite, luând în calcul toate scenariile posibile”, a declarat vineri Oleksandr Tarnavski într-o postare pe reţelele de socializare. „Trupele noastre folosesc toate forţele şi mijloacele disponibile pentru a reţine inamicul”, a adăugat el.

❗️Russian troops are using phosphorus shells in the battle for Avdiivka, causing fires in coke plant tanks

Additionally, the Russian army drops 60 aircraft bombs on Ukrainian positions every day, while also firing from artillery and MLRS. pic.twitter.com/0sEPKQCXQE