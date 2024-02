Putin prezintă retragerea ucrainenilor din Avdiivka drept o mare ”victorie”. Reportajul cu care se mândrește propagandă rusă VIDEO

Retragerea ucrainenilor din Avdiivka este prezentată de autoritățile ruse și de propaganda lui Vladimir Putin ca fiind o mare ”victorie”, înaintea alegerilor prezidențiale.

Deși din copaci au mai rămas doar cioturi înnegrite și mare parte din case și clădiri au fost distruse, Ministerul rus al Apărării a făcut public un reportaj oficial în care arată orașul din regiunea Donețk pe care susține că l-a „eliberat”, relatează Reuters.

Orașul industrial a avut în trecut o populație de 32.000 de locuitori.

În reportajul oficial, care a fost preluat de televiziunile rusești, un soldat rus apare în peisajul dezolant vorbind despre faptul că apărătorii ucraineni s-ar fi retras în grabă și dezordonat. El mai susține că trupele ruse ”eliberatoare” au găsit rații militare furnizate de Canada Ucrainei, cartușe NATO și mortiere cu calibrul de 120 de milimetri.

