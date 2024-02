Armata ucraineană a decis recent să se retragă din orașul Avdiivka, după mai multe luni de lupte crâncene, oferindu-i Rusiei o victorie simbolică. Retragerea a fost una rapidă și nemiloasă.

La scurt timp după ce trupele ruse și-au ridicat steagurile în Avdiivka, au apărut informații cutremurătoare despre soldații răniți. Aceștia au fost abandonați și uciși de ruși când au ajuns la pozițiile lor, relatează CNN.

Răniții făceau parte din Brigada 110 Mecanizată Separată și ocupau o poziție cunoscută sub numele de Zenit.

”Drumul era plin de cadavre ucrainene”

Viktor Biliak, unul dintre soldații de acolo, a povestit pe Instagram despre momentele cumplite prin care au trecut după ce au fost atacați. Soldații au făcut încercări disperate pentru a fugi din ruinele orașului, având în față un traseu extrem de periculos.

”Afară era vizibilitate zero. Era vorba doar despre supraviețuire. Un kilometru peste câmp.(...) O grămadă de pisoi orbi ghidați de o dronă. Artileria inamicului. Drumul spre Avdiivka este plin de cadavre ucrainene”, a scris el.

În cele din urmă, un comandant l-a informat prin radio că răniții nu vor fi evacuați. Au fost lăsați în urmă șase oameni. Mesajele pe care le-au lăsat în urmă sunt greu de citit, a mai spus Biliak. ”Disperarea lor, soarta lor. Va rămâne mereu în mintea noastră. Cei mai curajoși sunt cei care mor”, a adăugat el.

Rușii au profitat de faptul că armata ucraineană se confruntă cu lipsa muniției și a personalului și au atacat puternic cu lovituri aeriene și artilerie înainte de a intensifica asaltul la sol.

Printre cei care au fost încercuiți s-a aflat și un sergent și medic militar de 30 de ani din regiunea Dnipropetrovsk, pe nume Ivan Jîtnîk, cu indicativul „Django”. El a luptat în Avdiivka aproape doi ani, la fel ca Brigada 110. A fost grav rănit în luptă și nu se putea mișca. Joi, a reușit să ia legătura cu sora lui, Katerina, și cu alți membri ai familiei. Apelul video emoționant a devenit viral pe rețelele sociale. Katerina îl întreabă pe fratele ei: ”Deci nu vine nimeni? Băieții tăi sunt și ei cu tine sau ești singur?” Jîtnîk: „Au plecat toți, s-au retras. Ne-au spus că ne va lua o mașină. Am picioarele rupte, schije în spate, nu pot face nimic”. El a adăugat că în poziția Zenit erau șase soldați, dintre care patru erau grav răniți și nu puteau merge. Katerina a răspuns plângând: „Nu știu cum să... pe cine să sun. Nu pot să-mi dau seama. Cine va veni să te ia?” Nimeni nu a făcut-o...

Jurnaliștii ucraineni de la Slidstvo.info au discutat cu rudele a trei dintre ucrainenii care au rămas în această poziție. Katerina a declarat pentru Slidstvo.info: „Au așteptat vehiculul de evacuare o zi și jumătate. Și, când și-au dat seama că nu vine nimeni să-i ia, au început să sune pe toată lumea. Când m-a sunat Ivan, avea dureri foarte mari, îi dăduseră tot ce le mai rămăsese, dar rămâneau fără medicamente și mâncare. Fratele meu a spus că comandamentul a fost de acord ca rușii să-i elimine pentru că oamenii noștri nu vor ajunge la ei”, a mai spus Katerina. În timp ce vorbea cu fratele său, trupele ruse au intrat în poziția în care soldații erau prinși.

Andrii Dubnițki a fost un alt soldat găsit de ruși la Zenit. Soția lui, Liudmila, a declarat pentru Slidstvo.info: „Am vorbit joi, la ora 10:00. Era rănit, tremura, încerca să glumească, a început să plângă. Apoi ne-am trimis mesaje...Ultimul mesaj a fost la 12:00, că ar fi fost capturat”, a spus ea.

Vineri, un blogger militar rus a postat o înregistrare video în care se văd cadavrele mai multor soldați. Videoclipul purta emblema Brigăzii 1 Slavă a armatei ruse, care intrase în zona Zenit din sudul Avdiivka cu două zile mai devreme.

Katerina a recunoscut trupul fratelui ei după hainele sale și după sticla de apă pe care o ținea în mână când rușii au intrat în poziția Zenit.

Biliak, soldatul care și-a postat povestea pe Instagram, l-a recunoscut pe Andrii Dubnițki după un tatuaj în formă de cruce pe care acesta îl avea pe braț. Trupul lui a fost recunoscut și de soție.

Un alt soldat ucis a fost identificat de mama sa. Heorhii Pavlov, cu indicativul „Panda”, servise în ultimul an la poziția Zenit. ”Au așteptat timp de trei zile o mașină de evacuare. Pe 14 a fost rănit, avea răni de șrapnel, la spate… L-am implorat foarte mult, ”fiule, predă-te, am nevoie de tine în viață”. Are un copil mic, de 5 ani. El a spus: ”Mamă, eu sunt un războinic”, a povestit mama soldatului pentru Slidstvo.info.

Reacția armatei și a autorităților

Procuratura Generală din Ucraina a anunțat că a deschis o anchetă privind „încălcarea legilor și cutumelor de război, combinată cu crima premeditată” în cazul soldaților răniți, potrivit G4Media.

Brigada 110 Mecanizată Separată a declarat pentru CNN că încearcă să verifice ce s-a întâmplat. Sursa citată a mai transmis, într-o declarație publicată luni, că a încercat să negocieze cu forțele rusești pentru a evacua trupele rănite de pe poziția Zenit după ce aceasta a fost complet încercuită. Brigada a aflat ulterior, din înregistrarea video difuzată de forțele rusești, că soldații săi au fost uciși.