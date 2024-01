Care va fi următoarea țintă a lui Putin dacă va învinge în Ucraina. Avertismentul fostului șef al CIA VIDEO

David Petraeus, fostul șef al Agenției Americane de Informații, a vorbit despre importanța ajutorului militar acordat Ucrainei și riscul unei victorii a Rusiei.

Într-un interviu la CNN cu jurnalista Christiane Amanpour, fostul șef al CIA a precizat că, în opinia sa, conflictul din Congresul SUA privind finanțarea pentru Ucraina se va rezolva la un moment dat.

”Există o majoritate bipartită foarte puternică în Senat, și de asemenea destul de substanțială în Cameră, care vrea să aprobe ajutorul pentru Ucraina. Însă dinamica din cadrul Camerei Reprezentanților este cea care îngreunează demersul. (...) Cred că acest lucru se va rezolva. Întrebarea este ”Când?”. Cât va mai putea continua Ucraina înainte să putem reporni motoarele, având deja o sumă foarte substanțială oferită - 44 miliarde de dolari nu este ceva trivial - însă este și foarte accesibilă. Luați în considerare faptul că este pe doi ani de zile, în care avem un buget al apărării de 1,7 mii de miliarde de dolari. Este foarte necesară aceasta, o chestiune cât se poate de ”bun versus rău”, a declarat David Petraeus, potrivit Digi24.

Putin “won't stop there” if Russia wins in Ukraine, says fmr US spy chief David Petraeus. “Moldova will be the next in the crosshairs, or perhaps one of the Baltic states,” he warns. pic.twitter.com/bmZiXXf2SG