Robotul militar estonian care i-a băgat în sperieți pe ruși. Au dublat recompensa pentru capturarea sistemului aflat în Ucraina VIDEO

Un grup de reflecție din industria de apărare rusă a mărit recompensa în bani pentru capturarea unui vehicul terestru fără pilot de fabricație estoniană care operează în Ucraina, în contextul în care aceste vehicule devin mijloace prețioase pe câmpul de luptă.

Centrul de analiză a strategiilor și tehnologiilor (CAST), cu sediul la Moscova, a anunțat pentru prima dată în 2022 că o recompensă de un milion de ruble, adică aproximativ 11.000 de dolari, va fi oferită oricărui militar care va captura un vehicul THeMIS, fabricat de Milrem Robotics, filiala Grupului Edge, în stare relativ intactă.

La 15 februarie, directorul centrului, Ruslan Pukhov, a declarat pentru agenția de știri de stat RIA Novosti că premiul va fi ridicat la două milioane de ruble, adică aproape 22.000 de dolari, potrivit Defense News.

Decizia, a declarat Pukhov pentru RIA Novosti, a fost luată ca răspuns la o declarație făcută de serviciile de informații estoniene care făcea legătura între centrul de reflecție și serviciile de informații rusești.

⚡️The military TheMIS robot, designed to remove wounded soldiers from the shelling, is presented in Kyiv. pic.twitter.com/19u5TXT0zk