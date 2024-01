Roboțelul teleghidat care îi ajută pe ucraineni să plaseze mine antitanc pe linia frontului VIDEO

Armata ucraineană a dat dovadă de multă inventivitate în timpul războiului, care a însemnat și o adaptare forțată a tehnicilor de luptă.

În mai multe situații, ucrainenii au îmbinat capabilitățile și echipamentele mai vechi cu tehnologiile noi.

Un astfel de caz a fost făcut public recent pe rețele de socializare. Soldații au folosit un roboțel teleghidat, comandat de la distanță, care a tras după el pe linia frontului mine antitanc TM-62 legate între ele.

Ukrainian drone delivers a mine barrier made of linked TM-62 anti-tank mines, somewhere at the front. pic.twitter.com/DwjpCTaK34