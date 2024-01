Anchetatorii ruşi au anunţat că au arestat trei oficiali după ce mii de persoane au rămas fără căldură pe un ger năprasnic în regiunea Moscovei, ceea ce a atras atenţia Kremlinului, relatează Reuters.

Locuitorii rămaşi fără căldură s-au adunat marţi într-un centru sportiv local pentru a scăpa din casele lor îngheţate.

Larisa, o contabilă, a declarat că temperatura din apartamentul ei era de aproximativ 4 grade Celsius. ”Nu există încălzire de şase zile deja. Mâine se va împlini o săptămână”, a spus ea, adăugând că şi alimentarea cu energie electrică a avut fluctuaţii şi nu putea fi pornit un televizor sau un frigider.

O altă femeie, Valentina, a declarat că autorităţile au promis că totul va fi reparat în cursul zilei. ”Dar nu ştim dacă să credem sau nu”, a adăugat ea.

Kremlinul a declarat că Putin a discutat situaţia luni seara târziu cu guvernatorul regional al Moscovei, Andrei Vorobiov, şi cu alţi oficiali, şi că se fac eforturi ”titanice” pentru a rezolva situaţia.

Autorităţile au pus avariile pe seama unor defecţiuni la o centrală termică deţinută de o fabrică privată de muniţii. Şefii termocentralei şi ai fabricii au fost arestaţi sub acuzaţia că au furnizat servicii nesigure, au precizat anchetatorii într-un comunicat.

Adjunctul administraţiei locale a fost, de asemenea, reţinut sub suspiciunea că a certificat centrala ca fiind adecvată pentru iarnă, în ciuda faptului că ar fi ştiut despre nişte defecţiuni care trebuiau reparate.

Residents of the Moscow Region town of Elektrostal are warming themselves by the fire because they still have no heating. They recorded a video in which they shouted "WE ARE FREEZING!" and asked for help from the authorities. pic.twitter.com/kU3V3CsbgJ