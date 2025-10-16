Motivul pentru care Ucraina nu a câștigat încă războiul cu Rusia, dezvăluit de șeful GUR

General-locotenentul Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), avertizează că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar fi putut fi deja încheiat, dacă Federația Rusă nu ar fi beneficiat de un sprijin extern sistematic, inclusiv din partea unor regimuri izolate, dar agresive, precum cel nord-coreean.

În cadrul unei întâlniri organizate de Asociația Atașaților Militari din Kiev, Budanov a tras un semnal de alarmă asupra complicității unor state care, în ciuda sancțiunilor internaționale, continuă să alimenteze mașina de război a Kremlinului cu muniție, componente critice și chiar voluntari.

„Există state care, sub paravanul neutralității sau al neimplicării, permit Federației Ruse să acceseze armament, muniție și elemente vitale pentru industria de război. Și mai grav, le permit cetățenilor lor să se înroleze în armata rusă”, a declarat Budanov.

Potrivit acestuia, sprijinul oferit de aliați precum Coreea de Nord a contribuit în mod direct la prelungirea războiului și a împiedicat Ucraina să recupereze integral teritoriile ocupate. Fenomenul, spune șeful spionajului militar ucrainean, nu mai este doar un conflict între două state, ci o agresiune cu tentacule multiple, în care frontul hibrid — economic, informațional, cibernetic și militar — se extinde spre granițele Europei.

„Dacă regimul de la Kremlin nu va întâmpina o rezistență reală, agresiunea sa hibridă împotriva statelor UE și NATO se va amplifica. Deja vedem primele simptome ale acestei doctrine pe teritoriul european”, a avertizat Budanov.

El susține că adevăratele intenții ale lui Vladimir Putin nu mai pot fi puse sub semnul întrebării: liderul de la Moscova vizează extinderea conflictului și testarea coeziunii euroatlantice. Ucraina ar fi doar prima linie a unui război strategic cu ambiții mult mai vaste.

„Putin nu s-a oprit și nici nu are de gând să se oprească. Ținta sa este clară: Uniunea Europeană și NATO. Europa trăiește acum primele etape ale unei doctrine de război hibrid, concepută pentru destabilizare pe termen lung”, a spus oficialul ucrainean.

Generalul ucrainean a revenit și asupra temei mobilizării din Rusia, precizând că, deși impopulară și dureroasă din punct de vedere social, o nouă campanie de recrutare este „realistă” și posibilă.

„Da, Rusia poate organiza o nouă mobilizare. Va fi dureros pentru populație, dar rămâne o amenințare serioasă”, a spus Budanov.

În paralel, serviciile ucrainene au confirmat că Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) livrează lunar între 200.000 și 260.000 de obuze de calibrul 122 mm și 152 mm către armata rusă, pe lângă transferul de rachete balistice tactice KN-23 și KN-24 — arme care sunt deja folosite în atacurile asupra orașelor ucrainene.

