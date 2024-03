Rusia câștigă teren. Anunțul făcut la o zi după ce Zelenski a dat asigurări că înaintarea inamicului s-a oprit VIDEO

Rusia a anunţat marţi, 12 martie, că a cucerit un sat situat în estul Ucrainei, în apropiere de oraşul Doneţk, pe care-l controlează, la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că a ”oprit” înaintarea rusă.

”În direcţia Doneţk, unităţile din Grupul de Forţe Sud au eliberat satul Nevelske şi au ocupat linii şi poziţii mai favorabile”, anunţă în raportul zilnic Ministerul rus al Apărării.

Canalul Telegram DeepState, apropiat armatei ucrainene, care are peste 680.000 de abonaţi, anunţa luni seara că ”inamicul a înaintat în apropiere de Nevelske”.

Forţele ruse câştigă teren de mai multe săptămâni în estul Ucrainei, o tendinţă care s-a accelerat după căderea oraşului-fortăreaţă Avdiivka, cucerit de Moscova la mijlocul lui februarie.

NEWS UPDATE, FALL OF NEVELSKE, MARCH 12 2024

According to Russian MoD the settlement of Nevelske has been taken by RuAF. There is no photo evidence yet, but Russian MoD doesn't make these claims lightly. They usually wait until they are 200% sure of the fact.

It means that… https://t.co/72JYmi3Nzn pic.twitter.com/jwS6pqwrkb