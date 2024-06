Atac rusesc cu rachete în orașul Dnipro din centrul Ucrainei: Șapte persoane, printre care și un bebeluș de doar o lună, au fost rănite FOTO/VIDEO

Autoritățile locale ucrainene au anunțat că cel puţin 7 oameni au fost răniţi, inclusiv doi copii, în urma unui atac rus cu rachete asupra oraşului Dnipro din centrul Ucrainei, atac care a avariat de asemenea infrastructuri civile, la primele ore ale zilei de marţi, 4 iunie.

Forţele ariene ucrainene au anunţat că au doborât două rachete de croazieră Iskander-K deasupra regiunii. Resturi de rachete au avariat infrastructura civilă, cauzând un incendiu şi rănindu-i pe locuitori, potrivit lui Serhii Lîsak, guvernatorul regional, arată Reuters.

Doi copii se numără printre persoanele rănite, alături de cinci adulţi, potrivit primelor informaţii furnizate de guvernator.

Atacul a avariat autoturisme şi au fost sparte ferestre ale unor clădiri rezidenţiale şi ale unui spital, a scris Lîsak pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

