Atac rusesc cu drone la Odesa. Nouă persoane au fost rănite, printre care doi bebeluși FOTO/VIDEO

Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra Ucrainei care a rănit nouă persoane în portul Odesa de la Marea Neagră, dintre care patru copii. Capitala Kiev a fost și ea vizată, au anunţat marţi dimineaţă, 23 aprilie, oficiali militari ucraineni, relatează Reuters.

Copiii răniţi, printre care se numără doi sugari, au fost spitalizaţi, la fel ca şi trei dintre adulţii răniţi, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Mai multe clădiri rezidenţiale din oraş au fost avariate şi au luat foc, a precizat el.

7 injured as a result of the Russian terrorist attack on Odesa. Among the injured are 2 minors. 34 people were rescued, including 3 children.

Fortunately, there were no casualties.

At least 14 apartments were damaged. Private houses were also demaged. All services are on-site.… pic.twitter.com/DElCnbaQZ5