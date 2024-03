Rusia a fost la „150 de metri“ de a declanșa Articolul 5 al NATO

Moscova a fost cât pe ce să declanșeze un răspuns colectiv din partea NATO prin lansarea unei rachete care a căzut aproape de un convoi care îi transporta pe premierul grec și pe președintele Ucrainei, a declarat fostul congresman american Adam Kinzinger.

Republicanul din Illinois a reacționat la informațiile privind atacul rusesc cu rachetă de miercuri, 6 martie, chiar în momentul în care premierul unei țări NATO, Kyriakos Mitsotakis, s-a întâlnit cu Volodimr Zelenski în orașul port Odesa din sudul Ucrainei, scrie Newsweek.

Mitsotakis a povestit reporterilor cum el și anturajul său au "auzit sunetul sirenelor și exploziile care au avut loc în apropierea noastră", adăugând că "nu am avut timp să ajungem la un adăpost".

Zelenski a declarat că Rusiei "[nu] îi pasă unde lovește". Marina ucraineană a anunțat că cinci persoane au fost ucise în atac. Au existat relatări diferite cu privire la cât de aproape a ajuns racheta de lideri, presa greacă spunând că a fost la 150 de metri.

Russia just got within 150 meters of an article 5, with news of the strike in Odessa almost hitting the Greek Prime Minister.