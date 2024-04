Armata rusă şi-a intensificat atacurile asupra reţelei feroviare ucrainene pentru a „paraliza” aprovizionările militare cu material din Occident - în vederea unei noi ofensive -, declară vineri, 26 aprilie, un oficial ucrainean de rang înalt în domeniul securităţii AFP.

Infrastructura feroviară este deosebit de vitală în Ucraina, atât în transportul pasagerilor şi comerţ, cât şi armatei, deoarece de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, întregul trafic aerian civil este paralizat.

„Este vorba aici despre măsuri clasice înaintea unei ofensive” de amploare, aşteptată în următoarele săptămâni, a declarat sub protecţia anonimatului o sursă de rang înalt din sistemul securităţii ucrainene, intervievată de AFP cu privire la aceste atacuri.

Scopul „este să paralizeze livrările, transportul încărcăturilor militare”, a adăugat ea.

Reţeaua de căi ferate este vizată cu regularitate în bombardamente ruse de doi ani.

Atacuri au atins recent gări, ca cea din Hramatorsk, în est, unde zeci de persoane, în esenţă civili, care încercau să fugă din calea confruntărilor armate, au fost ucise în aprilie 2022.

Însă, în ultimele săptămâni, s-a constatat o intensificare a bombardamentelor care vizează infrastructuri feroviare.

Numai joi, atacuri au atins aceste infrastructuri în trei regiuni ucrainene.

În regiunea Doneţk (est), împărţită de linia frontului, trei angajaţi ai societăţii de căi ferate Ukrzaliznîţia au fost ucişi într-un atac vizând o instalaţie feroviară.

În aceeaşi zi, zece civili au fost răniţi într-un atac cu rachetă la Gara din Balaklia, în regiunea Harkov (nord-est), iar infrastructuri feroviare au fost avariate la Smila, în regiunea Cerkasî (centru).

Un bombardament masiv împotriva unor instalaţii feroviare la Dnipro şi în regiune (centru-est) a ucis o angajată a Ukrzaliznîţia şi a rănit alţi şapte la 19 aprilie.

Cu o săptămâna mai înainte, Gara din Sumî (nord) a fost atinsă într-un atac.

Armata rusă a revendicat vineri că a atacat un „tren cu armament occidental şi echipament militar” în localitatea Udacine, în egiunea Doneţk, şi „trupe şi echipamente” militare la Balaklia.

