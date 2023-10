Pierderile uriașe ale Rusiei în lupta pentru capturarea orașului Avdiivka. Mii de soldați au fost uciși de ucraineni VIDEO

Rusia a angajat probabil părți din cel puțin opt brigăzi în lupta pentru capturarea Avdiivka, iar forțele care operează acolo au suferit probabil unele dintre cele mai mari rate de pierderi ale Rusiei în 2023, a raportat Ministerul britanic al Apărării la 28 octombrie.

O brigadă din armata rusă poate include între 2.000 și 8.000 de persoane, potrivit unor surse deschise.

Ministrul ucrainean al Apărării Rustem Umerov a declarat la 28 octombrie că pierderile rusești în Avdiivka se ridică la aproximativ 4.000, iar președintele Volodymyr Zelensky a declarat cu o zi înainte că Rusia a pierdut cel puțin o brigadă încercând să captureze orașul.

De asemenea, Ministerul britanic al Apărării a precizat că milbloggeri ruși (de obicei bloggeri naționaliști, pro-război) au fost ”aspru critici la adresa tacticilor militare în cadrul operațiunii”.

It is clear why the russians have such losses in tanks and armored vehicles.

A field near #Avdiivka, #Donetsk nearby. pic.twitter.com/0iXrZnMPCk