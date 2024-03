Noua bombă teleghidată a Rusiei provoacă distrugeri masive pe frontul din Ucraina FOTO/VIDEO

Armata rusă a început să folosească o puternică bombă aeriană care a decimat apărarea ucraineană şi a înclinat balanţa pe linia frontului. A făcut acest lucru transformând o armă de bază din epoca sovietică într-o bombă teleghidată, care poate provoca un crater de cincisprezece metri lăţime, relatează CNN.

Bomba FAB-1500 este, în esenţă, o armă de 1,5 tone, din care aproape jumătate este compusă din explozibili puternici. Ea este lansată de sus, de pe avioane de vânătoare, de la o distanţă de 60-70 de kilometri, ceea ce este în afara razei de acţiune a multora dintre mecanismele ucrainene de apărare aeriană.

FAB-1500 este un alt exemplu al modului în care Rusia îşi duce războiul în Ucraina, provocând distrugeri masive înainte de a încerca să cucerească un teritoriu, notează CNN.

Russians began mass production of the heaviest Glide Bomb FAB-1500 M54

An average of 50 🇺🇦 soldiers are killed every day, most of them due to the 🇷🇺 army's use of bombs, notably the FAB-1500 M54.

🇺🇦🇷🇺

Russians began mass production of the heaviest Glide Bomb FAB-1500 M54

An average of 50 🇺🇦 soldiers are killed every day, most of them due to the 🇷🇺 army's use of bombs, notably the FAB-1500 M54.

Lately, the Russians dropped a FAB-1500 M54 on a high-rise building in… pic.twitter.com/WPI7ZGqy4c