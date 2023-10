Rușii încearcă să cucerească orașul Avdiivka din estul Ucrainei cu camioane vechi de peste 80 de ani, fabricate pe vremea lui Stalin VIDEO

În disperarea de a cuceri orașul ucrainean Avdiivka, rușii au ajuns să folosească camioane vechi de peste 80 de ani, construite în vremea lui Stalin.

Oficiali ucraineni au prezentat un video în care se poate observa cum militari ruși încearcă să avanseze cu ajutorul unor camioane „Polutorka” fabricate după anul 1930, după modelul unui camion american Ford.

”Rușii se împart în grupuri mici în direcția Avdiivka după ce au suferit eșecuri și încearcă să se deplaseze în sectoare pentru a înconjura mai bine satul”, spus generalul ucrainean Mykola Malomuzh citat de Anton Gherașcenko, consilierul ministrului ucrainean de Interne.

Potrivit generalului, rușii încearcă acum să avanseze dinspre sud și nord și aruncă din ce în ce mai multe resurse pentru a încercui așezarea. ”Rușii nu au resurse pentru o ofensivă pe scară largă, așa că toate afirmațiile propagandistice despre asta sunt false”, a completat reprezentantul Direcției principale de informații, Andrei Iusov, citat tot de Gherașcenko.

