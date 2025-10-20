Războiul de 103 ani. Ritmul avansului rusesc în Ucraina trădează o ofensivă eșuată ANALIZĂ

După luni de lupte intense și costuri uriașe în vieți și echipamente, ofensiva de vară a Rusiei în Ucraina nu a reușit să atingă niciun obiectiv major. The Economist analizează în detaliu bilanțul operațiunilor rusești lansate în mai 2025 și constată că, în ciuda eforturilor susținute, trupele Moscovei au reușit să avanseze doar 0,4% pe teritoriul ucrainean — un ritm care, menținut constant, ar însemna cucerirea totală a Ucrainei abia peste 103 ani.

Deocamdată, orașe-cheie precum Pokrovsk rămân sub control ucrainean, în ciuda numeroaselor încercări ale armatei ruse de a le cuceri. Iar dacă Moscova va continua în același ritm, ar putea dura până în iunie 2030 doar pentru a finaliza ocuparea completă a celor patru regiuni pe care le revendică — Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie.

Prețul unui avans microscopic: sute de mii de morți și o economie de război în dificultate

Datele analizate de The Economist, provenite din surse deschise, imagini satelitare și estimări ale guvernelor occidentale, arată dimensiunea reală a pierderilor Rusiei. Între 984.000 și 1.438.000 de victime ar fi fost înregistrate de partea rusă de la începutul invaziei la scară largă, dintre care între 190.000 și 480.000 de militari ar fi fost uciși. Doar în 2025, numărul deceselor confirmate trece de 100.000.

Ads

Prin comparație, sursa independentă UALosses estimează că Ucraina a pierdut 77.403 soldați din 2022 până în prezent, iar alți 77.842 sunt dați dispăruți. În 2025, ar fi fost înregistrate 8.668 de decese confirmate în rândul militarilor ucraineni — cifre care, chiar dublate în scenariul cel mai pesimist, conturează un raport de pierderi de aproximativ 5 la 1 în favoarea Kievului.

Dronele schimbă regulile pe front: Rusia nu poate aduce masă critică fără pierderi masive

Cheia eficienței apărării ucrainene rămâne combinarea permanentă a supravegherii cu drone și a armelor de precizie cu rază lungă. The Economist notează că această combinație face imposibilă concentrarea trupelor ruse în apropierea frontului fără a suferi pierderi devastatoare. Tactic, Moscova preferă să trimită mici grupuri de asalt, cu riscuri mari și câștiguri minime. Breșele sunt greu de obținut și aproape imposibil de exploatat cu echipamente grele.

Ads

Deși Rusia a avut inițial un avantaj în recrutare — circa 15.000 de soldați în plus pe lună, grație unor bonusuri financiare consistente — pierderile suferite au anulat acest avantaj. În plus, doar 40% dintre răniți se mai întorc pe front, iar în 2024 doar 800.000 de cetățeni ruși au atins vârsta majoratului, ceea ce pune o presiune tot mai mare pe sistemul de mobilizare. Kremlinul va fi nevoit fie să majoreze compensațiile, fie să recurgă deschis la conscripție, se arată în analiză.

Pierderi în tehnică militară: armata rusă, tot mai expusă

Echipamentele militare pierdute de Rusia sunt, de asemenea, de ordinul zecilor de mii. Potrivit sursei independente Oryx, Rusia a pierdut cel puțin 12.541 de tancuri și vehicule blindate, 2.674 de sisteme de artilerie și rachete, 166 de avioane și 164 de elicoptere. Aceste cifre reprezintă doar pierderile confirmate vizual.

Un atac cu drone asupra unor baze aeriene ruse în iunie 2025 ar fi distrus până la o șesime din flota de bombardiere strategice a Moscovei — o lovitură grea într-un război în care superioritatea aeriană se dovedește crucială.

Ads

Între timp, reluarea ajutorului militar american la începutul anului a permis Ucrainei să își refacă stocurile de muniție și să-și stabilizeze pozițiile defensive. Mai multe state aliate au promis ajutoare de apărare care depășesc bugetul militar anual al Ucrainei, ceea ce a contribuit la reechilibrarea situației pe front.

Ucraina lovește în interiorul Rusiei: schimbarea paradigmei războiului

În paralel cu apărarea pozițiilor de pe front, Ucraina a început să lovească tot mai eficient în adâncimea teritoriului rus, utilizând drone și rachete produse intern. Atacurile vizează instalații militare și industriale, ceea ce indică o posibilă schimbare de accent: de la ocuparea teritoriului la epuizarea capacității logistice și industriale a inamicului.

Chiar dacă economia Rusiei este mai mare decât cea ucraineană, aceasta rămâne modestă în comparație cu blocul de state care sprijină Kievul. The Economist subliniază că, deși sondajele interne arată un electorat rus încă relativ optimist, mașinăria de război a Kremlinului se apropie de limitele sale structurale.

Ads

Între diplomație și stagnare

Toate acestea se petrec pe fundalul unei posibile deschideri diplomatice. Pe 16 octombrie, președintele american Donald Trump a discutat cu liderul rus Vladimir Putin și ar fi convenit asupra unei întâlniri la Budapesta, în vederea unor negocieri de încetare a focului. Trump a susținut inițial că i-ar fi transmis lui Putin intenția de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk — o declarație retractată ulterior, într-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Indiferent de perspectivele diplomatice, bilanțul de pe front este limpede: Rusia plătește un preț disproporționat pentru câștiguri minime, iar ritmul actual nu doar că nu asigură succesul, ci indică o stagnare profundă.

Ads