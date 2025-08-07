„Maimuța înțeleaptă privește de sus” . De ce China nu are niciun interes să lase Rusia să pună capăt războiului din Ucraina - analiză

În spatele unor declarații diplomatice atent calibrate și al unui „parteneriat fără limite” afișat ostentativ în 2022, China joacă un joc mult mai complex decât lasă să se vadă. Potrivit analistei Rebecca Koffler, fost ofițer de informații militare al Pentagonului, Beijingul nu doar că nu își dorește pacea în Ucraina, dar are tot interesul ca războiul să continue — într-o formă controlată, dar constantă. Războiul, în această viziune rece, este o unealtă. Și nu una dintre cele primitive.

China, susține Koffler într-o analiză publicată de The Telegraph, nu are nevoie de o victorie rusă. Nici măcar de o înfrângere clară a Ucrainei. Ceea ce servește cel mai bine intereselor strategice ale Beijingului este uzura: o confruntare prelungită care slăbește în paralel Rusia și Statele Unite, reducând capacitatea Washingtonului de a interveni în eventuale teatre de operațiuni din Asia — în special în cazul unei invazii asupra Taiwanului, proiect pe care China îl plasează pe axa inevitabilului până în 2049.

Cu alte cuvinte, China nu poartă un „război prin procură”. Ci unul prin răbdare.

Jocul dublului standard

Departe de a furniza armament letal direct, Beijingul sprijină Moscova discret, prin exportul de tehnologii cu dublă utilizare – de la microelectronică și sisteme optice pentru blindate, până la senzori de satelit și echipamente de navigație. Acestea nu sunt livrate direct de către guvernul chinez, ci printr-o rețea de companii intermediare, care oferă o aparență civilă unor componente care, în practică, alimentează capacitatea de luptă a armatei ruse.

Koffler atrage atenția și asupra implicării Chinei în modernizarea arsenalului de drone al Moscovei – un element-cheie al conflictului modern. În timp ce importurile directe de drone chineze ating anual milioane de dolari, există deja dovezi ale unor parteneriate industriale ruso-chineze care vizează producția comună de UAV-uri pe teritoriul Rusiei. Mai mult, conform unor informații de natură confidențială, un proiect secret legat de producția de drone de atac ar fi fost deja lansat într-o fabrică din China, în parteneriat cu holdingul rusesc Almaz-Antey. Acolo s-ar fi testat deja o dronă de nouă generație, denumită Garpiya-3.

„Tigrii se bat în vale, maimuța privește de sus”

Strategia Chinei este una veche, dar eficientă. Imaginea evocată de Koffler nu este întâmplător aleasă: „În timp ce doi tigri se luptă cu înverșunare în vale, maimuța înțeleaptă stă pe munte și privește.” Beijingul a ales să nu se implice direct în conflictul din Ucraina, dar profită de pe urma lui pe toate planurile: energetic, militar, economic și strategic.

Importurile de petrol și gaze din Rusia continuă nestingherit, ocolind sancțiunile occidentale prin așa-numita flotă fantomă. În iunie 2025, China și India au reprezentat împreună aproape jumătate din exporturile rusești de țiței. Mai recent, în fața amenințărilor americane cu tarife de 100% la energia importată din Rusia, Beijingul nu doar că nu a dat înapoi, dar a răspuns prin reducerea achizițiilor de gaz lichefiat din SUA și majorarea importurilor din Rusia. Un gest simbolic, dar și strategic.

O alianță cu fundul pe două scaune

Departe de a fi o prietenie autentică, relația dintre Moscova și Beijing este una de conveniență. Un armistițiu între două puteri care, în trecut, s-au confruntat în conflicte de frontieră și care nici astăzi nu se privesc cu încredere deplină. Kremlinul, cu o Siberie tot mai depopulată și o demografie în declin, este conștient de riscurile pe termen lung ale expansiunii chineze în Extremul Orient. Încă în 2000, Vladimir Putin avertiza că, fără investiții majore, regiunile estice ale Rusiei riscă să devină, în câteva decenii, „chineze la nivel demografic și cultural.”

Astăzi, însă, Moscova are nevoie de Beijing. Iar Beijingul, la rândul său, preferă o Rusie slăbită, dar pe linia de plutire, decât o pace care ar elibera atenția strategică a Occidentului pentru Pacific.

Pacea — un obstacol comun

Pe fundalul acestei ecuații cinice, tentativele președintelui Donald Trump de a forța o soluție diplomatică în Ucraina par amenințate nu doar de Kremlin, ci și de tăcerea intenționată a Beijingului. În timp ce Trump încearcă să negocieze cu Moscova, China are tot interesul ca aceste demersuri să eșueze — în special dacă ele presupun o reechilibrare a resurselor strategice americane.

Pacea în Ucraina nu se aliniază planurilor nici ale Rusiei, nici ale Chinei. Dimpotrivă — conflictul înghețat sau prelungit pare a fi cel mai bun scenariu pentru ambele regimuri, într-o lume în care puterea se măsoară nu doar în tancuri sau rachete, ci și în capacitatea de a aștepta.

