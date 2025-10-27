Pe măsură ce iarna se apropie, președintele rus Vladimir Putin pare să fi abandonat strategia de a cuceri Ucraina și a trecut la una de distrugere sistematică a statului vecin.

Potrivit unei analize publicate de The Economist, Rusia a pierdut în acest an sute de mii de soldați pentru a captura mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean. În schimb, Moscova a declanșat un val de atacuri aeriene masive asupra infrastructurii energetice – rețele electrice, centrale termice și instalații de gaze – în încercarea de a paraliza economia și de a forța populația să plece din zonele afectate.

O strategie de teroare și uzură

Scopul Kremlinului, spun analiștii, este de a face zone întregi din estul Ucrainei de nelocuit, de a opri producția industrială și de a provoca panică și migrație în masă.

Atacurile recente au fost mai precise și mai cinice ca oricând. Rusia pare să fi învățat din greșelile anilor trecuți: își adaptează rapid tacticile și armele, în timp ce apărarea aeriană ucraineană se luptă să țină pasul.

Valuri succesive de drone Shahed – tot mai ieftine și mai greu de detectat – au lovit centralele electrice și termice. Unele drone atacă acum pe traiectorii aproape verticale, peste raza eficientă a mitralierelor, comportându-se mai degrabă ca rachete.

În ultimele trei săptămâni, Rusia a vizat mai multe termocentrale și ar fi reușit să scoată din funcțiune aproape jumătate din producția internă de gaze a Ucrainei – o pierdere considerabilă în prag de iarnă.

Costul acestor atacuri este uriaș: Kievul a fost nevoit să cheltuiască 1,9 miliarde de dolari pe gaze importate pentru a menține sistemul energetic în funcțiune.

Dincolo de capitală, bombardamentele s-au concentrat asupra regiunilor de graniță Sumî, Cernihiv și Harkiv. Obiectivul aparent: să „taie” Ucraina în două, separând estul industrial – mare consumator de energie – de vestul, unde se află principalele surse de producție.

Prin distrugerea liniilor de transport, Rusia încearcă să împiedice fluxul de energie de la vest la est, izolând treptat regiunile estice.

„Vor să stingă lumina pe malul estic mai întâi, nu în toată țara”, a declarat o sursă guvernamentală ucraineană citată de The Economist.

Un test al rezistenței

Analiștii cred că Putin nu are intenția de a opri această campanie. Dacă în anii anteriori bombardamentele rusești au întărit determinarea Ucrainei, de data aceasta Kremlinul speră că efectul va fi invers — epuizarea moralului și resurselor.

Într-un conflict care se apropie de al patrulea an, iarna care vine se anunță una dintre cele mai dificile de până acum: un test de rezistență pentru populația ucraineană, dar și pentru sprijinul occidental.

