Execuțiile interne din armata rusă ar fi devenit o practică sistematică în Ucraina. Lista comandanților care recurg la tactici staliniste, dezvăluită de presa independentă

Autor: Veronica Andrei
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 18:00
405 citiri
Execuțiile interne din armata rusă ar fi devenit o practică sistematică în Ucraina. Lista comandanților care recurg la tactici staliniste, dezvăluită de presa independentă
Soldați ruși, pedepsiți de comandant/FOTO:The Sun/VK

O nouă investigație jurnalistică sugerează că în cadrul armatei ruse, aflate pe frontul din Ucraina, ar avea loc execuții sumare ale propriilor soldați – practică denumită în jargon militar „obnulenie” („resetare”). Conform surselor citate de publicația independentă „Verstka”, astfel de cazuri ar viza militarii care refuză să participe la asalturi considerate extrem de riscante, adesea numite „atacuri de sacrificiu”.

Relatările provin de la foști combatanți, răniți sau eliberați din serviciul activ, care au descris situații în care soldați au fost bătuți până la moarte sau împușcați de propriii comandanți. În unele cazuri, victimele ar fi fost apoi aruncate în gropi comune, potrivit martorilor intervievați.

Comandanți identificați în anchetă

Investigația menționează numele de luptă a trei comandanți care ar fi implicați în astfel de acte: „Kemer”, „Dudka” și „Akula”. Potrivit sursei, „Akula” ar fi Ilkhom Peter, în vârstă de 34 de ani, originar din regiunea Orenburg, comandant al unui detașament de asalt din cadrul Diviziei 90 Tancuri. „Kemer”, identificat drept Dmitri Kemerov, ar conduce o companie de asalt, iar „Dudka”, Mikhail Dudukov, ar fi adjunctul său.

Martorii afirmă că unitățile respective sunt formate în principal din foști deținuți recrutați pentru front. Un soldat rănit, eliberat ulterior din armată, a declarat că aceste practici sunt frecvente și că plângerile adresate procuraturii militare ruse rămân, de regulă, fără rezultat.

„Anularea” prin misiuni imposibile

Potrivit investigației, execuțiile nu sunt singura metodă de „eliminare” a militarilor considerați nesupuşi. Un alt mod des întâlnit ar fi trimiterea acestora în misiuni cu șanse minime de supraviețuire – fără echipament complet, protecție sau armament adecvat.

Un fost soldat al Brigăzii 114 Mecanizate a afirmat că militarii erau uneori trimiși la asalturi fără veste antiglonț, fiind instruiți „să-și procure armele pe câmpul de luptă”. „Din 47 de oameni care au intrat în luptă, doar cinci s-au întors”, a spus el, descriind o confruntare din regiunea Donețk, la începutul anului 2023.

Execuții directe și pedepse interne

Martorii mai relatează despre execuții directe, inclusiv împușcarea soldaților care refuzau ordinele sau încercau să se retragă. Într-un caz menționat, un militar care a refuzat să fie trimis înainte ca „momeală” – pentru a atrage focul inamic – ar fi fost bătut și împușcat, deși oficial a fost declarat „dispărut”.

În alte unități, comandanții ar fi ordonat execuții prin lunetiști. Un soldat identificat doar ca Aleksei a declarat că în brigada sa, sub comanda unui ofițer cunoscut drept „Belîi”, cel puțin 60 de militari ar fi fost împușcați între 2023 și 2024 pentru indisciplină sau refuz al ordinului de luptă.

Corupție și abuzuri

Ancheta mai sugerează că unele execuții ar fi motivate de corupție. Surse citate de „Verstka” afirmă că unii comandanți ar cere mită pentru a exclude soldați din misiuni periculoase, iar cei care refuză să plătească ar fi trimiși în operațiuni cu risc fatal.

Printre numele menționate se află Kurabek „Kurort” Karaev, originar din Daghestan, care a apărut recent într-un documentar difuzat de televiziunea de stat rusă. În ciuda acuzațiilor, Karaev ar fi fost avansat la gradul de colonel și decorat cu mai multe ordine de stat.

Relatările despre execuții interne și tratamente abuzive circulă încă din primele luni ale invaziei din 2022, însă, potrivit jurnaliștilor, metodele ar fi devenit mai sofisticate până în 2025. Practicile includ tortură, detenții în gropi improvizate și privare de hrană.

Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO
Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO
Ucraina a lansat un atac de amploare cu drone asupra unui baraj din regiunea rusă Belgorod, provocând inundații extinse în sudul țării și izolând mai multe unități militare ruse, potrivit...
Rusia nu mai vrea să cucerească Ucraina. Vrea să o facă praf
Rusia nu mai vrea să cucerească Ucraina. Vrea să o facă praf
Pe măsură ce iarna se apropie, președintele rus Vladimir Putin pare să fi abandonat strategia de a cuceri Ucraina și a trecut la una de distrugere sistematică a statului vecin. Potrivit...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #soldati rusi, #executie, #comandanti , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Negocieri complicate pentru Viktor Orban, în SUA. Vrea să mențină relații bune cu Trump dar vrea și continuarea relațiilor cu companiile petroliere rusești
  2. Obiceiul surprinzător al lui Steve Jobs: întrebarea pe care o punea zilnic angajaților
  3. Execuțiile interne din armata rusă ar fi devenit o practică sistematică în Ucraina. Lista comandanților care recurg la tactici staliniste, dezvăluită de presa independentă
  4. Schema cu facturile fictive pentru carburanți prin care o firmă a prejudiciat masiv statul. A fost pus sechestru pe apartamente și mașini de lux
  5. Bolid strivit de un TIR pe „Drumul Morții”, în județul Iași. Doi oameni și-au pierdut viața FOTO
  6. Soldații ruși „aud constant limbi străine” pe frontul din Ucraina. Amenințări dure pentru străini. „Îi distrugem”
  7. O companie petrolieră rusească din Germania scapă de sancțiunile SUA. Dispensă specială de la Casa Albă
  8. Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București. Revendicările ortacilor
  9. Papa Leon recomandă școlilor catolice să evite „tehnofobia” pentru a veni în ajutorul celor nevoiași. „Progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu”
  10. Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani