O nouă investigație jurnalistică sugerează că în cadrul armatei ruse, aflate pe frontul din Ucraina, ar avea loc execuții sumare ale propriilor soldați – practică denumită în jargon militar „obnulenie” („resetare”). Conform surselor citate de publicația independentă „Verstka”, astfel de cazuri ar viza militarii care refuză să participe la asalturi considerate extrem de riscante, adesea numite „atacuri de sacrificiu”.

Relatările provin de la foști combatanți, răniți sau eliberați din serviciul activ, care au descris situații în care soldați au fost bătuți până la moarte sau împușcați de propriii comandanți. În unele cazuri, victimele ar fi fost apoi aruncate în gropi comune, potrivit martorilor intervievați.

Comandanți identificați în anchetă

Investigația menționează numele de luptă a trei comandanți care ar fi implicați în astfel de acte: „Kemer”, „Dudka” și „Akula”. Potrivit sursei, „Akula” ar fi Ilkhom Peter, în vârstă de 34 de ani, originar din regiunea Orenburg, comandant al unui detașament de asalt din cadrul Diviziei 90 Tancuri. „Kemer”, identificat drept Dmitri Kemerov, ar conduce o companie de asalt, iar „Dudka”, Mikhail Dudukov, ar fi adjunctul său.

Martorii afirmă că unitățile respective sunt formate în principal din foști deținuți recrutați pentru front. Un soldat rănit, eliberat ulterior din armată, a declarat că aceste practici sunt frecvente și că plângerile adresate procuraturii militare ruse rămân, de regulă, fără rezultat.

„Anularea” prin misiuni imposibile

Potrivit investigației, execuțiile nu sunt singura metodă de „eliminare” a militarilor considerați nesupuşi. Un alt mod des întâlnit ar fi trimiterea acestora în misiuni cu șanse minime de supraviețuire – fără echipament complet, protecție sau armament adecvat.

Un fost soldat al Brigăzii 114 Mecanizate a afirmat că militarii erau uneori trimiși la asalturi fără veste antiglonț, fiind instruiți „să-și procure armele pe câmpul de luptă”. „Din 47 de oameni care au intrat în luptă, doar cinci s-au întors”, a spus el, descriind o confruntare din regiunea Donețk, la începutul anului 2023.

Execuții directe și pedepse interne

Martorii mai relatează despre execuții directe, inclusiv împușcarea soldaților care refuzau ordinele sau încercau să se retragă. Într-un caz menționat, un militar care a refuzat să fie trimis înainte ca „momeală” – pentru a atrage focul inamic – ar fi fost bătut și împușcat, deși oficial a fost declarat „dispărut”.

În alte unități, comandanții ar fi ordonat execuții prin lunetiști. Un soldat identificat doar ca Aleksei a declarat că în brigada sa, sub comanda unui ofițer cunoscut drept „Belîi”, cel puțin 60 de militari ar fi fost împușcați între 2023 și 2024 pentru indisciplină sau refuz al ordinului de luptă.

Corupție și abuzuri

Ancheta mai sugerează că unele execuții ar fi motivate de corupție. Surse citate de „Verstka” afirmă că unii comandanți ar cere mită pentru a exclude soldați din misiuni periculoase, iar cei care refuză să plătească ar fi trimiși în operațiuni cu risc fatal.

Printre numele menționate se află Kurabek „Kurort” Karaev, originar din Daghestan, care a apărut recent într-un documentar difuzat de televiziunea de stat rusă. În ciuda acuzațiilor, Karaev ar fi fost avansat la gradul de colonel și decorat cu mai multe ordine de stat.

Relatările despre execuții interne și tratamente abuzive circulă încă din primele luni ale invaziei din 2022, însă, potrivit jurnaliștilor, metodele ar fi devenit mai sofisticate până în 2025. Practicile includ tortură, detenții în gropi improvizate și privare de hrană.

