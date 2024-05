David Cameron, ministrul britanic de Externe, a promis joi, 3 mai, un ajutor militar anual de trei miliarde de lire sterline (3,74 miliarde de dolari) pentru Ucraina "atâta timp cât va fi nevoie".

Cameron a mai adăugat că Londra nu are nicio obiecţie dacă armele vor fi folosite în interiorul Rusiei, relatează Reuters.

"Vom da trei miliarde de lire sterline în fiecare an atât timp cât este necesar. Tocmai am dat tot ceea ce puteam în ceea ce priveşte acordarea de echipamente", a declarat el într-un interviu acordat Reuters cu ocazia unei vizite la Kiev, adăugând că pachetul de ajutor a fost cel mai mare din partea Marii Britanii de până acum.

"O parte din aceste (echipamente) ajung de fapt în Ucraina chiar astăzi, în timp ce mă aflu aici", a adăugat el.

Cameron a declarat că Ucraina are dreptul de a folosi armele furnizate de Londra pentru a lovi ţinte din interiorul Rusiei şi că depinde de Kiev dacă va face acest lucru.

"Ucraina are acest drept. Aşa cum Rusia loveşte în interiorul Ucrainei, puteţi înţelege foarte bine de ce Ucraina simte nevoia să se asigure că se apără", a declarat Cameron pentru Reuters în faţa Catedralei Sfântul Mihail din Kiev.

