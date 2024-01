Misterul obiectelor mari văzute căzând din avionul Il-76 rusesc în timpul accidentului. „Doar cinci cadavre au fost livrate la morga locală din Belgorod“

Obiecte mari au fost văzute căzând dintr-un avion militar rusesc Il-76 cu puțin timp înainte ca acesta să se prăbușească miercuri, 24 ianuarie, în regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, potrivit informațiilor locale, scrie Newsweek.

Publicația VChK-OGPU, care pretinde că deține informații din interiorul forțelor de securitate ruse, a scris că a fost informată de un martor ocular că un obiect "ciudat" a fost aruncat din aeronavă cu câteva momente înainte ca avionul să se prăbușească, în jurul orei locale 11:00, în apropiere de satul Iablonovo.

Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, a mai spus că "mai multe obiecte mari" au căzut din Il-76 înainte de incident. Nu este clar ce obiecte au fost.

Gherașcenko a spus că informațiile indică faptul că locul accidentului a fost izolat imediat, iar localnicilor le-a fost interzis să se apropie de locul accidentului.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații al armatei Ucrainene, Andri Iusov, a declarat că zborul de ieri trebuia să transporte personalități militare și politice rusești, dar în ultimul moment serviciile speciale le-au interzis să urce la bordul aeronavei.

În cadrul emisiunii de la Radio Liberty, acesta a asigurat că partea ucraineană cunoaște deja numele persoanelor în cauză, urmând a fi anunțate în cadrul anchetei internaționale.

Faptul că acești oameni ar fi trebuit să se afle la bord a fost aflat de la GUR după prăbușirea avionului.

Iusov a mai declarat că la bordul avionului rus IL-76, care a fost doborât miercuri în apropierea regiunii Belgorod, ar fi putut exista atât rachete S-300, cât și oameni. În plus, în spațiul aerian de lângă acesta se aflau și alte avioane ale agresorului - AN-26 și AN-72. Toate acestea trebuie investigate, a spus purtătorul de cuvânt al GUR.

„Putem presupune orice scenariu, inclusiv provocarea deliberată, precum și utilizarea prizonierilor de război ucraineni ca scuturi umane pentru transportul rachetelor și arme pentru sistemele de rachete care distrug orașele ucrainene”, a spus Iusov.

De asemenea, nu se știe cine a doborât avionul, a subliniat ofițerul de informații. Zona în care a căzut este, de fapt, o zonă de război. Acolo sunt acționează drone ucrainene și sisteme rusești de apărare antiaeriană. Deci există și varianta că a fost un așa numit „foc prietenesc”.“

„Doar cinci cadavre au fost livrate la morga locală din Belgorod“

„Doar cinci cadavre au fost livrate la morga locală din Belgorod cu o zi înainte, ceea ce corespunde numărului de personal al echipajului avionului”, a mai spus Iusov.

Potrivit ofițerului de informații, anterior, când Federația Rusă a livrat prizonieri de război pentru schimb cu ajutorul transportului aerian, a avertizat despre acest lucru partea ucraineană, astfel încât să fie garantat un „regim al tăcerii”. De data aceasta nu au existat mesaje corespunzătoare.

Rușii susțin că au avertizat serviciul militar de informaţii ucrainean cu 15 minute înainte ca avionul de transport rusesc să intre în zona unde a fost doborât, afirmă preşedintele Comisiei de Apărare din Duma de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al serviciului militar de informaţii ucrainean, Andrii Iusov, afirmă că Kievul nu a primit nicio cerere scrisă ori verbală din partea Moscovei pentru a securiza spaţiul aerian din zona prăbuşirii avionului.

Moscova acuză Kievul că a doborât cu rachete antiaeriene avionul IL-76 la bordul căruia se aflau 74 de persoane, dintre care 65 de prizonieri de război ucraineni care urmau să fie predaţi Ucrainei în cadrul unui nou schimb de prizonieri. „Partea ucraineană a fost avertizată oficial şi au primit cu 15 minute înainte ca avionul să intre în zonă informaţii complete, pe care le-au primit, iar Directoratul Principal de Informaţii al Forţelor Armate Ucrainene a confirmat primirea”, a declarat deputatul rus Andrei Kartapolov, general în rezervă care în prezent conduce Comisia de Apărare din Duma de Stat, potrivit Reuters. În replică, purtătorul de cuvânt al serviciului militar de informaţii ucrainean, Andrii Iusov, a negat că la Kiev ar fi fost primită o astfel de atenţionare.

La ultimul schimb de prizonieri, când a fost folosit transportul pe calea aerului, Rusia a cerut Ucrainei să securizeze spaţiul aerian, dar „de data aceasta statul agresor nu a făcut nicio cerere în scris sau verbal”, susţine reprezentatul Kievului, după ce Ucraina a cerut o investigaţie internaţională şi acces la locul prăbuşirii avionului.

Versiunea prezentată de Ministerul rus al Apărării nu poate fi confirmată cu informațiile disponibile până acum. De altfel, mai multe elemente stârnesc dubii asupra a ceea ce spune Moscova.

Lista cu probleme

Miercuri seara, redactorul șef al RT, Margarita Simonian, care se numără printre cei mai influență propagandiști ai Kremlinului, a publicat o listă cu prizonierii de război care se presupune că ar fi trebuit să se afle la bordul aeronavei. Totuși, o investigație realizată de publicația rusească independentă Novaia Gazeta, care activează în prezent din Letonia, arată că doar 13 din cele 65 de persoane menționate de Simonian sunt cu adevărat prizonieri de război, în timp ce una dintre ele se află deja în Ucraina datorită unui schimb de prizonieri de război organizat la începutul acestei luni.

Membri echipajului, identificați

Echipajul avionului prăbușit aparținea Regimentului 117 de aviație militară de transport staționat în Orenburg, în sud-estul Rusiei, potrivit Radio Liberty. Jurnaliștii au primit o listă cu șase membri ai echipajului care trebuia să însoțească acest zbor. Rudele au confirmat moartea a trei dintre ei - comandantul avionului, Stanislav Bezzubkin, 36 de ani, navigatorul Oleksii Visokin și inginerul de zbor Andrii Piluev, 38 de ani, potrivit sursei citate.

Moartea comandantului Stanislav Bezzubkin a fost confirmată de soția sa, Marika Bezzubkin. Ea a declarat că a fost informată despre acest lucru de către Ministerul rus al Apărării. Ea a spus că a vorbit ultima dată cu soțul ei în jurul orei 07:30 (ora Moscovei - n.r.), oră la care, potrivit acesteia, el trebuia să zboare de la Moscova. Soția inginerului de zbor Andrii Piluev a declarat că știe despre moartea acestuia, dar nu a primit încă informații oficiale detaliate. Potrivit unor surse deschise, Piluev a fost decorat cu medalia „Pentru revenirea Crimeei” și pentru participarea sa la ostilitățile din Siria.

Moartea navigatorului Oleksii Visokin a fost confirmată de vărul său. Ea a spus că a aflat despre aceasta de la părinții săi, mai scrie Radio Liberty. Sub fotografia unui alt membru al echipajului Il-76, operatorul radio de la bord Igor Sablinski, au apărut comentarii pe rețeaua de socializare în care se exprimau condoleanțe pentru moartea acestuia. De asemenea, zborul ar fi trebuit să fie deservit de inginerul de zbor Serghei Jitenev și de comandantul adjunct al navei Vadim Șmiriov, dar Radio Liberty nu a reușit să verifice informațiile din surse independente.

Potrivit unor surse din bazele de date rusești, locul de serviciu al celor cinci membri ai echipajului este indicat ca fiind Regimentul 117 de aviație militară de transport. Aceleași informații au fost publicate de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării din Ucraina în martie 2022, indicându-i pe Bezzubkin, Visokin, Piluev, Jitenev și Sablinski pe lista militarilor din Regimentul 117 de aviație de transport separat, „care livrează arme și muniții pentru a ucide cetățeni pașnici ai Ucrainei”. Regimentul 117 este Unitatea Militară nr. 45097 din regiunea Orenburg. Conform informațiilor provenite din surse deschise (OSINT), consultate de Radio Liberty, acest regiment este implicat în întreținerea vehiculelor militare care transportă încărcături speciale pentru sprijinul material al armatei ruse. Avioanele acestui regiment au baza pe aerodromul din Orenburg, situat în sud-estul Rusiei, nu departe de ghranița cu Ucraina.

Asemănări cu tragedia de la Olenivka

Incidentul cu doborârea avionului de transport militar rusesc Il-76 duce cu gândul imediat la tragedia de la Olenivka și ideea că a fost o campanie de informare împotriva Ucrainei planificată de Rusia, a declarat Dmitro Lubinets, reprezentantul Radei Supreme a Ucrainei pentru drepturile omului.

În dimineața zilei de 29 iulie 2022, o explozie misterioasă a distrus închisoarea din Olenivka unde se aflau deținuții ucraineni. Explozia a ucis cel puțin 53 de persoane, inclusiv pe Serhi. Toți sau majoritatea prizonierilor de război din complexul penitenciar erau membri ai Regimentului Azov care s-au predat în mai 2022 după ce au rezistat unui asediu îndelungat care i-a transformat în eroi populari ucraineni devenind o piesă importantă în cadrul schimburilor de prizonieri dintre Moscova și Kiev.

Rusia a susținut prompt că Ucraina a tras asupra lagărului de prizonieri folosind rachete HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) furnizate de SUA. În Ucraina, incidentul a fost numit o execuție publică în masă, unii oficiali s-au referit la el drept un atac terorist rusesc menit să-i pedepsească pe luptătorii Regimentului Azov pentru rezistența lor din trecut.

„După părerea mea, este un caz izbitor când Federația Rusă a planificat în avans o campanie de informare împotriva Ucrainei. De exemplu, am fost foarte surprins de reacțiile informaționale atât de rapide ale Federației Ruse. Am avut imediat asocieri paralele cu cazul de la Olenivka - a fost aceeași pregătire din partea Federației Ruse: reacție rapidă de informare, aceeași încercare de a apela la partenerii noștri strategici și în acest fel de a discredita ajutorul militar pentru țara noastră. Am un deja vu - am trecut deja prin asta. Sunt convins că, la fel ca la Olenivka, rușii vor face declarații puternice, dar nu vor lăsa pe nimeni să intre, nu vor da materiale pentru analiză și vor da vina pur și simplu pe Ucraina”, a spus Lubinets.

El a explicat că atunci când planifica acest schimb, Federația Rusă ar fi trebuit să informeze reprezentanții CICR despre transportul prizonierilor de război - așa se desfășoară activitatea legală pentru a asigura condiții decente și siguranța transportului de-a lungul întregului traseu.

ISW: Rusia se folosește prăbușirea avionului pentru a submina Ucraina

În acest moment, nu prea multe, dar analiștii occidentali avertizează în privința acceptării versiunii rusești în acest caz.

Keir Giles, expert în armata rusă, atrage atenția că doar Ministerul Apărării de la Moscova vorbește despre prezența unor prizonieri ucraineni de război la bord și că această sursă nu poate fi de încredere mai ales că de obicei prezintă faptele în mod denaturat în funcție de interesele sale.

„Aeronava zbura departe de Belgorod - se presupune că transporta 65 de prizonieri de război ucraineni cu doar trei gardieni. Rusia a organizat o campanie de dezinformare impresionant de rapidă în urma incidentului. Acesta este de obicei un indiciu că ar fi vorba despre ceva ce se știa din timp”, observă expertul britanic.

El nu exclude ca Moscova să fi recurs la o înșelăciune, și anume să le fi dat de înțeles ucrainenilor că transportă rachete S-300, dar s-o fi umplut de fapt cu prizonieri ucraineni așteptându-se la doborârea ei.

Actorii din spațiul informațional rusesc interpretează prăbușirea Il-76 în așa fel încât să producă nemulțumiri interne în Ucraina și să submineze sprijinul occidental, atrage atenția Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii de la ISW îl citează pe președintele Comitetului de Apărare din cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse, Andrei Kartapolov, care a spus că Ucraina a doborât în mod deliberat Il-76 știind că la bord se află prizonieri ucraineni de război și a cerut suspendarea pe termen nedeterminat a tuturor schimburilor de prizonieri.

În lipsa unei anchete, președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, s-a antepronunțat deja că avionul ar fi fost doborât cu „rachete americane și germane”.

În același timp, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat un dezastru provocat de „lupta politică internă” din Ucraina.

Potrivit ISW, aceste acuzații și insinuări sunt parțial menite să provoace furia ucrainenilor împotriva conducerii lor, ceea ce este în concordanță cu alte eforturi ale regimului de la Moscova privind slăbirea Ucrainei pe plan intern. Analiștii de la ISW notează că schimbul de prizonieri de război este o problemă sensibilă atât în Rusia, cât și în Ucraina, iar referirile retorice la prizonierii de război provoacă, în mod previzibil, emoții puternice.

Menționând rachete „americane și germane”, Moscova caută să dea apă la moară vocilor din Occident care se opun, din diferite motive, ajutorului militar pentru Ucraina în speranța că acestea vor spori presiunile asupra guvernelor lor și le-ar putea face să cedeze apelurilor lor, ceea de ar lăsa Ucraina fără susținere și practic expusă în fața invaziei ruse.