Apărarea antiaeriană ucraineană are cu ce. A doborât toate rachetele pe care rușii le-au tras asupra Ucrainei joi noaptea

În noaptea de joi spre vineri, 21 iunie, rușii au atacat masiv Ucraina din avioane tactice cu rachete teleghidate X-59/X-69, informează canalul oficial Telegram al comandantului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, general-locotenent Mikola Oleșciuk.

Toate rachetele au fost doborâte de apărarea antiaeriană din regiunile Kirovograd și Herson.

Începând cu ora 1 dimineața, rușii au atacat Ucraina cu rachete de croazieră și bombe, iar explozii s-au auzit în Kropivnitski și Krivoi Rog. De asemenea, alarma a răsunat în regiunea Herson, iar în jurul orei 2.30, a fost emisă o alertă de raid aerian în mai multe regiuni din estul Ucrainei, din cauza amenințării cu rachete balistice în est.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, a declarat că pe baza unor negocieri constante cu partea ucraineană s-a luat decizia de a consolida apărarea antiaeriană a Ucraineim scrie Ukrinform.

„Am vorbit cu guvernul ucrainean despre ceea ce au nevoie. Am văzut cum trupele ruse au bombardat orașele ucrainene, am văzut cum au bombardat infrastructura energetică și am demonstrat în mod clar că vor să-i lase pe ucrainenii fără electricitate și încălzire la iarnă”, a subliniat Miller.

Reprezentantul Departamentului de Stat a subliniat că SUA au înțeles necesitatea de a lua măsuri pentru întărirea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei și a fost de acord cu aliații și partenerii asupra modalităților de a satisface aceste nevoi.

„Acest lucru include furnizarea de sisteme suplimentare din întreaga lume pentru a îmbunătăți apărarea antiaeriană a Ucrainei, precum și asigurarea funcționării sistemelor care au fost deja furnizate”, a adăugat el.

Anterior, Statele Unite ale Americii au anunțat decizia de a suspenda furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană Patriot către alți clienți pentru a furniza sistemele Ucrainei. Decizia SUA va consolida angajamentul președintelui Joe Biden față de Ucraina și va asigura că Kievul va primi sisteme Patriot.

