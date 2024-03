Ucraina lucrează la o nouă linie de apărare împotriva forțelor lui Putin, completată cu 42.000 de „dinți de dragon” din beton, împrăștiați de-a lungul șanțurilor căptușite cu sârmă ghimpată.

Armata lui Zelenski se pregătește să țină piept unui nou atac al Rusiei în lunile următoare, cu un zid de apăare de peste 1000 de kilometri făcut din obstacole antitanc, buncăre subterane și tranșee fortificate, scrie The Sun.

De-a lungul liniei frontale a mașinii de tocat carne sunt tranșee proaspăt săpate, capcane de beton și centre de comandă subterane pentru trupele curajoase de la Kiev.

Imagini clare de la sol arată rânduri și rânduri de structuri piramidale cu muchii ascuțite, care străpung peisajul rural ucrainean.

Obstacolele antitanc din dinții de dragon sunt concepute pentru a reține valuri de tancuri rusești - ceva ce armata lui Putin a folosit împotriva Ucrainei în timpul contraofensivei Kievului din 2023.

Posturi de apărare din beton sunt, de asemenea, montate pe distanțe uriașe pentru a împiedica înaintarea „orcilor“ lui Putin cum le spun ucrainenii soldaților ruși.

