Ucraina folosește o armă care datează din Antichitate pentru a paraliza convoaiele rusești VIDEO

Între tradiție și modernitate, Ucraina a decis să combine una dintre cele mai recente tehnologii de pe câmpul de luptă, dronele sale, cu o armă esențială a Antichității și a Evului Mediu: ghimpele metalic sau „gheara corbului“.

Dacă nu sunteți familiarizați cu ele, probabil că nu ați jucat niciodată jocul video Diablo, jocul de cărți Magic: The Assembly sau celebrul joc Dungeons and Dragons... Capcanele sunt ca niște ghimpi metalici ascuțiți, împrăștiați de-a lungul câmpului de luptă pentru a împiedica deplasarea trupelor inamice, fie ele de infanterie, cavalerie sau, mai târziu, motorizate. Împrăștiate pe teren, aceste obiecte metalice au întotdeauna un vârf care se ridică în sus, rănind ușor un picior sau perforând o anvelopă.

This is how the 🇷🇺 wheeled logistics is stopped. Most of the ammo deliveries are conducted at night when the 🇺🇦 FPV drones are not that efficient. So the remedy looks like that. This is caltrop (AKA caltrap/cheval trap), an area denial weapon. 👀👇 https://t.co/lCJ3iNUzCg pic.twitter.com/dq87jmW4jJ

Mai multe videoclipuri și fotografii publicate pe rețelele de socializare, atât de partea rusă, cât și de tabăra ucraineană, arată încă o dată cum dronele au revoluționat abordarea militară la sol, scrie revista americană Popular Mechanics.

Așa cum fac cu minele antitanc, de exemplu, dronele ucrainene aruncă (de preferință noaptea) sute de capcane pe rutele de aprovizionare din teritoriul ocupat de Rusia. Convoaiele de camioane inamice sunt imobilizate, victime ale înțepăturilor, și devin ținte ideale pentru artileria sau dronele armatei ucrainene.

Ukrainians have turned to caltrops, dropped from drones onto roads used by Russian trucks.

Caltrops frequently force wheeled vehicles to stop, which then become easier targets for Ukrainian drones equipped with explosive charges. pic.twitter.com/YwY65rMNa6