Americanii au descoperit locul unde ar fi depozitate arme nucleare rusești în Belarus

Construcția unei instalații de depozitare a armelor nucleare tactice rusești pe teritoriul belarus a început probabil în martie 2023, lângă orașul Asipovici, unde a fost amplasată o bază militară încă din perioada sovietică, scrie publicația The New York Times, care a analizat imagini din satelit ale obiectului.

Locul de depozitare a armelor nucleare rusești, scrie NYT, este situat la aproximativ 180 de kilometri nord de granița cu Ucraina.

Locul probabil de depozitare pentru focoase nucleare este situat în același oraș unde se alfă rachetele Iskander din Belarus, care pot fi folosite pentru lansarea focoaselor nucleare sau convenționale și pe care Rusia le-a transferat în Belarus în 2022.

Noile structuri, a căror construcție a fost descoperită, de imaginile luate de satelit, lângă Asipovici, au caracteristicile unice ale depozitelor nucleare din Rusia, scrie The New York Times.

De exemplu, noua zonă de înaltă securitate este înconjurată de trei straturi de gard în plus față de perimetrul de securitate existent la nivelul bazei. NYT a observat, de asemenea, o zonă de marfă acoperită, conectată la un buncăr subteran ascuns din epoca sovietică.

Pentru a proteja situl de lângă Asipovici, așa cum arată imaginile, a fost instalat și un sistem de apărare aeriană care a apărut cel târziu la jumătatea anului 2023.

În 2023, pe măsură ce s-au ridicat garduri noi pentru a crea o zonă de mai mare securitate la baza Asipovici, o zonă acoperită a fost renovată, inclusiv un doc de încărcare a camioanelor care are acum un acoperiș nou, ferind orice activități de supraveghere de deasupra. Aceste renovări sunt în concordanță cu structurile văzute la alte foste situri de stocare nucleară sovietică.

