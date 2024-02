Schimbarea de tactică a Ucrainei dă bătăi de cap armatei lui Putin

O schimbare tactică din partea Ucrainei va face probabil ca Rusiei să-i fie și mai greu să câștige noi teritorii, a declarat un expert pentru Business Insider.

Luna trecută, Ucraina a anunțat că investește aproape 500 de milioane de dolari pentru a construi fortificații. The New York Times a relatat că acestea vor fi de-a lungul graniței sale cu Rusia și în estul regiunii Donbas.

Riley Bailey, analist pentru Rusia la Institutul pentru Studiul Războiului, a declarat pentru BI că apărarea Ucrainei va face "mai dificil pentru forțele rusești să atace frontal în poziții fortificate bine înrădăcinate". Ele au arătat deja dificultăți de rutină în a face acest lucru".

Problema Rusiei este că, în acest război, este mai dificil să atace o zonă decât să o apere. Rusia a avut deja dificultăți în a face progrese, iar aceste fortificații vor face probabil ca obiectivele sale să fie și mai greu de atins.

Atacul este adesea mai greu decât apărarea în războiul terestru, dar experții au spus că acest lucru este valabil în special în acest conflict. Acest lucru se datorează, cel puțin parțial, terenului plat și numărului mare de drone pe cer, ceea ce face ca surpriza să fie aproape imposibilă, a declarat anterior Bailey pentru BI.

Patrick Bury, un analist militar de la Universitatea Bath din Marea Britanie, a declarat anterior pentru BI că apărarea a fost mai ușoară deoarece ambele țări au un armament similar și ambele se luptă cu lipsa de arme.

El a spus că, deși ar putea fi diferit dacă ar fi implicat mai mult armament NATO, "apărarea pare să fie în ascendență, cu siguranță între aceste două armate".

Alți experți au fost de acord, susținând că Ucraina are nevoie de armament mai avansat pentru a se impune.

La aproape doi ani de la invazia în masă a Ucrainei de către Rusia, câmpul de luptă de-a lungul liniei frontului de aproape 1.200 de kilometri care se întinde de la nord-estul Ucrainei până la Herson a înghețat în mare măsură, Rusia avansând în ofensive localizate lângă Kupiansk în nord și în jurul Avdiyivka la sud.

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene au respins 105 atacuri, a anunțat pe 5 februarie Statul Major General în rezumatul său de seară. Mai mult de o treime din ciocniri au avut loc în zona din jurul Avdiivka și în orașele din apropiere din regiunea Donețk.

Forțele rusești sprijinite de aviație au fost respinse atunci când au încercat să spargă apărarea ucraineană, a spus Statul Major.

De asemenea, forțele rusești au atacat în zonele din jurul Kupiansk, Lîman, Bahmut, Marîinsk și Zaporojie și au încercat să doboare trupele ucrainene de pe capul de pod aflat pe malul stâng al râului Nipru în regiunea Herson, a spus Statul Major.

Forțele ruse au lansat peste 30 de rachete și lovituri aeriene și 52 de atacuri la sistemele de apărare, asupra pozițiilor trupelor ucrainene și a zonelor populate.

Criza de muniții - în special obuze de artilerie - cu care se confruntă în prezent armata ucraineană face ca Rusia să revină la vechea sa tactică a „pământului pârjolit”, prin care să obțină câștiguri teritoriale în Ucraina pur și simplu prin apelarea la forță brută. În lipsa unor contramăsuri din partea ucrainenilor, rușii folosesc din nou bombardamentele de artilerie în masă pentru distrugerea zonelor urbane, care devin astfel imposibil de apărat iar militarii Kievului sunt forțați să se retragă.

