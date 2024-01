Blindatul-dronă al ucrainenilor în acțiune. Cum mitraliază „Ironclad” un avanpost rusesc: „E un produs revoluționar” VIDEO

Imaginile video publicate de Ministerul Ucrainean al Apărării la începutul acestei luni arată noul vehicul dronă de luptă „Ironclad” al Ucrainei în acțiune împotriva forțelor ruse.

Videoclipul, care a fost distribuit pe X, fost Twitter, poartă însemnele Brigăzii 5 Separate de Asalt a Ucrainei și pare să arate drona controlată de la distanță care trage cu mitraliera M2 într-un avanpost rus.

Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al transformării digitale, a declarat într-o postare pe Facebook din septembrie că drona a fost folosită pentru a „ataca pozițiile inamice, pentru a efectua recunoașteri și pentru a oferi sprijin cu foc armatei”.

Future is now in Ukraine.

The ground combat drone in service with the 5th Assault Brigade. pic.twitter.com/8dG1VjYePb