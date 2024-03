Rușii au lovit din nou Odesa. Cel puțin 30 de oameni au murit în exploziile puternice care au zguduit orașul. Medici și salvatori, printre victime FOTO

Rusia a atacat din nou Odesa, vineri dimineață, 15 martie. Atacul cu rachete rusești asupra orașului ucrainean s-a soldat cu cel puțin 30 de victime.

Medici și salvatori din orașul ucrainean au fost uciși și răniți în urma bombardamentelor. Pe rețele sociale au apărut imagini cu cadavrele victimelor, cu salvatori răniți și cu bălți de sânge.

„În urma atacului rusesc cu rachete asupra Odesei, există victime. Toate serviciile relevante sunt la fața locului. Datele sunt în curs de verificare”, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Ulterior, el a adăugat că un paramedic și un angajat al Serviciului de Urgență au fost uciși în urma atacului cu rachete rusești. După prima explozie, au venit la fața locului să ajute oamenii. Potrivit lui Kiper, printre medici și salvatori sunt răniți grav.

„Se stabilește numărul total al victimelor, tuturor li se asigură asistența medicală necesară”, a adăugat Kiper.

Russian terror against civilians continues in Odesa.. As a result of a Russian missile attack, a paramedic and an employee of the State Emergency Service were killed, they were on their way to help after the first explosion. Among the medics and rescuers there are also seriously… pic.twitter.com/o1rM3dEbSz