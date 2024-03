Cum a distrus antiaeriana ucraineană rachetele hipersonice ”fără rival” pe care Rusia le-a tras asupra Kievului VIDEO

Luni, 25 martie, forțele de apărare antiaeriană ucrainene au distrus cele două rachete balistice rusești trase din Crimeea de armata rusă asupra capitalei Kiev, informează pravda.ua.

Comandantul Forțelor Aeriene, general-locotenent Nikolai Oleșciuk a declarat că „în jurul orei 10.30, inamicul a atacat Kievul cu două rachete balistice din Crimeea ocupată temporar. Țintele distruse, tipul stabilit.” Comandantul a mulțumit soldaților pentru munca lor eficientă.

În timpul bombardamentului de dimineață a Kievului, ca urmare a căderii fragmentelor de rachetă trase de Federația Rusă în regiunea Pecersk, partea centrală a clădirii de la Academia de Stat de Arte Decorative și Aplicate și Design din Kiev, Mihail Boiciuk, a fost distrusă, a anunțat serviciul de presă al Ministerului Culturii și primarul capitalei Vitali Kliciko pe rețelele sociale.

Ministerul a precizat că sala de sport, sala de congrese și centrul de expoziții au fost complet distruse. Sediul departamentelor și sălilor de spectacol ale instituției au fost și ele avariate semnificativ.

Ambasadoarea SUA la Kiev, Bridget Brink, a spus că Rusia a folosit rachete hipersonice pentru a ataca Kievul. ''În ultimele cinci zile, Rusia a lansat sute de rachete şi drone împotriva unei ţări suverane'', a adăugat ea.

În ultimele zile bombardamentele ruseşti au vizat mai ales infrastructura energetică ucraineană, sute de mii de persoane rămânând fără energie electrică.

У столиці рятувальники продовжують розбирати завали постраждалих будівель Київської держакадемії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. відео Богдана Кутєпова, УП pic.twitter.com/SaT5H2klig — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

În timpul atacului cu rachete balistice asupra Kievului din după-amiaza zilei de 25 martie, rușii au lansat rachete modernizate Oniks-M și Zircon asupra capitalei ucrainene. Aceste rachete pot ajunge la o asemenea distanță din Crimeea ocupată.

Până în prezent, Forțele Aeriene au raportat că două rachete balistice, al căror tip este încă în curs de stabilire, au fost doborâte în spațiul aerian al capitalei.

Racheta "Zircon"

Atât Zirkon, cât și Oniks sunt rachete anti-navă. Rusia a folosit deja racheta hipersonică Zirkon în timpul atacului asupra Kievului din 7 februarie anul acesta. La momentul respectiv, acest fapt a fost confirmat de expertiza relevantă.

"Zircon este poziționat ca o rachetă de croazieră hipersonică cu un motor-rachetă aer-aer. Este proiectată pentru a lovi nave mari și ținte terestre.

Lungimea rachetei: 8-9,5 metrie, iar greutate este de 300-400 kg.

Rușii se laudă că „nu are rival”, deoarece datorită vitezei, altitudinii și razei de acțiune „Zirkon” nu poate fi detectată de niciun sistem antirachetă.

Potrivit declarațiilor lui Vladimir Putin, „Zircon” are o autonomie de zbor de peste 1.000 de kilometri și dezvoltă o viteză de până la Mach 9 (3 km/s). Zboară la o altitudine de 30-40 de kilometri.

După ce a analizat rămășițele rachetei în februarie, Oleksandr Ruvin, directorul Institutului de cercetare științifică de expertiză medico-legală din Kiev, a declarat că viteza rachetei anunțată de ruși nu corespunde realității - racheta a zburat cu o viteză maximă de 2.500 km/h, nu cu viteza anunțată de peste 10.000 km/h.

De asemenea, resturile rachetei găsite nu corespundeau cu cele declarate, ceea ce indică din nou capacitatea Federației Ruse de a exagera foarte mult caracteristicile rachetei.

În același timp, alți experți subliniază că zborul la viteze hipersonice înseamnă zbor într-un nor de gaz fierbinte, o plasmă prin care nu pot pătrunde undele radio. Acest lucru face imposibilă controlabilitatea rachetei în timpul zborului, așa cum susțin rușii.

Există două versiuni ale modului în care Zircon este ghidat spre țintă:

Racheta este pur și simplu setată cu niște coordonate și apoi funcționează doar pe baza sistemului inerțial. Acest lucru implică o eroare considerabilă, care este compensată de puterea încărcăturii; racheta nu este deloc hipersonică și este ghidată de un cap de ghidare radar.

Racheta "Oniks"

De asemenea, trupele rusești au folosit în mod repetat rachete Oniks pentru a lovi Ucraina. Cel mai adesea, acestea au lovit Odesa.

Potrivit datelor oficiale rusești, racheta de croazieră anti-navă P-800 Oniks este proiectată pentru a combate grupuri navale de suprafață și nave individuale în condiții de foc puternic și contramăsuri electronice.

Dezvoltarea rachetei a început în anii 1970 și a fost concepută pentru a depăși performanțele rachetei sol-aer Harpoon a SUA, care se află în prezent în serviciul armatei Ucrainei. Complexul a fost planificat ca fiind unul universal, cu posibilitatea de a fi amplasat pe submarine, nave și ambarcațiuni de suprafață, aeronave și lansatoare de coastă.

Lungimea rachetei: Versiunea navă - 8 m

Versiunea pentru aeronave - 6,1 m

Greutatea de lansare - 3000 kg

Greutate cu TPS - 3.900 kg

Viteza maximă - 3182 km/h;

Altitudinea de zbor pe secțiunea de marș - până la 14 mii de metri.

"Oniks are o rază de acțiune de până la 300 km, iar versiunea modernizată Oniks-M are o rază de acțiune de 800 km cu o viteză de până la Mach 2,6 (0,88 km/s). Adică, în aceleași dimensiuni, presupusa nouă rachetă are deja o rază de acțiune și o viteză de trei ori mai mari.

"Oniks poate zbura la viteze supersonice. Poate fi setată pe o traiectorie în funcție de țintă - joasă sau înaltă.

Sistemul de rachete anti-navă de coastă Bastion este unul dintre purtătorii rachetei Oniks, alături de sistemele de rachete Kalibr și X-35 Uran.

Există, de asemenea, o versiune de export a rachetei numită Iahont.

Prețul unei rachete Oniks variază între 1,25 și 1,3 milioane de dolari.

